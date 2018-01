Zidane: "No vamos a fichar en invierno"

Madrid, 20 ene (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dejó claro que entre su club y él no hay ningún problema ni opiniones diferentes y desveló que el conjunto madridista no va a fichar a nadie en el mercado de invierno.

El técnico francés dejó claro que no necesita a más jugadores y sentenció, después de un tiempo de especulaciones, que no el club y el cuerpo técnico navegan en la misma dirección en cuanto a la política de fichajes en el mercado de invierno.

"Nada. Nunca vamos a tener problemas entre el club y yo. Las cosas se hacen juntos y si hablamos de algo, siempre con el club. No vamos a fichar. No hay opiniones distintas. No creo. Luego tienes que buscar a otra persona y preguntar, pero a mí si me preguntas, no creo que haya una opinión distinta entre el club y el entrenador".

El técnico del Real Madrid también habló sobre las aspiraciones de su equipo en la Liga y declaró que va a pelear por todos los partidos que restan desde mañana, cuando se enfrenten al Deportivo, "hasta el final", aseguró.

"Hay que insistir en lo que hacemos bien. Como siempre, lo que no hacemos bien, mejorar. Sabemos que estamos en nuestro campo y la idea es la misma. Vamos a jugar nuestro fútbol, procurar ocasiones y para marcar estar cerca de la portería", apuntó.

Cuestionado por si alguna vez ha pensado en tirar la toalla, fue claro al respecto: "No pienso en negativo, siempre pienso en positivo. Encontramos puntos positivos y nunca voy a tirar la toalla. Puede pasar de todo. Voy a pelear como siempre me han enseñado. No me voy a rendir nunca, como representan los valores de este club".

Además, habló sobre el posible regreso de la BBC (Bale, Benzema y Cristiano), y aunque reconoció que el delantero francés estará en la convocatoria, no quiso desvelar si jugará desde el principio ante el Deportivo.

"Van a estar los tres con nosotros, eso sí. Pero no voy a decir nada a nadie del partido. Siempre es positivo contar con jugadores de tanta calidad como ellos. Es bueno recuperar a jugadores lesionados. Estoy muy contento de volver a contar con magníficos jugadores que no han podido jugar mucho este año. Veremos quién jugará mañana, pero lo importante es tenerles. Tienen mucho potencial ofensivo y pueden aportar mucho al equipo", señaló.

Respecto al caso concreto de Karim Benzema, declaró que su futbolista tiene muchas ganas de volver a jugar al fútbol y de estar dentro de un terreno para "aportar" todo lo que sabe hacer.

"Eso es lo que yo pienso. Tiene que jugar simplemente al fútbol y eso es lo que tiene él, ganas de demostrar todo lo que sabe. Pero nunca vamos a poder controlar todas las críticas y todos los mensajes que digan sobre él", agregó.

Asimismo, se refirió a los jugadores que juegan menos minutos y que, al contrario que la temporada pasada, no están rindiendo al mismo nivel. Zidane ve a todos felices pese a los "comentarios" que hay cuando no se ganan los partidos: "Están muy contentos de estar aquí y son todos muy trabajadores".

Por último, habló sobre Sergio Ramos, y señaló que la semana que viene se entrenará con normalidad junto al resto del grupo. "Hoy ha salido al campo y su recuperación es buena", concluyó.