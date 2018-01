Zidane: "La solución está dentro de nosotros"

20/01/2018 - 13:39

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que la "solución" al mal momento de su equipo está "dentro" de ellos y que pelearán "hasta el final" por el título, de cara al encuentro que les medirá al RC Deportivo de la Coruña este domingo en la vigésima jornada de LaLiga Santander (16.15 horas).

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que pensar en nosotros, como siempre. Somos una piña y la solución está dentro de nosotros. Tenemos que demostrar quién somos y mañana tenemos la posibilidad de hacerlo otra vez. Vamos a pelear todos los partidos que tenemos desde ahora hasta el final", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

El galo insistió en que "nunca" se va a "rendir", alegando que es uno de los "valores" del conjunto blanco, y destacó la importancia de "crear ocasiones" y corregir las cosas que no hacen "bien" para mejorar las sensaciones sobre el césped.

"Yo no pienso en negativo, siempre pienso en positivo. Encontramos cosas positivas y voy a seguir. Nunca voy a tirar la toalla. Puede pasar de todo y voy a seguir peleando, como siempre me han enseñado. No me voy a rendir nunca, es uno de los valores del club", comentó.

"Hay que insistir en lo que nosotros hacemos bien y en lo que no hacemos bien hay que mejorar. Estamos en nuestro campo y la idea es jugar nuestro fútbol, hacer ocasiones y estar cerca de la portería contraria para meter goles", agregó.

Para incrementar la producción goleadora, Zidane tendrá disponibles para el partido a su tridente ofensivo: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. El entrenador dejó en duda si jugarán los tres, pero resaltó la importancia de poder alinear a jugadores de su "calidad". "Van a estar los tres con nosotros. No te voy a decir, no tengo que decir nada a nadie del partido de mañana", señaló.

"Siempre es positivo contar con jugadores de tanta calidad como ellos. Es bueno recuperar jugadores lesionados y estoy contento de contar con ellos. No han podido jugar mucho este año. Lo más importante es poder contar con ellos y ya veremos quién juega mañana", matizó.

Además, el francés volvió incidir en que no se realizarán fichajes en el mercado de invierno, negando que haya "opiniones distintas" entre la directiva y él y descartando realizar ningún tipo de declaración sobre los rumores de fichaje de un Neymar del que dijo que es "un gran jugador".

"Nunca vamos a tener problemas entre el club y yo. Las cosas se hacen juntos. Nosotros si hablamos de algo es siempre con el club. No vamos a fichar. No hay opiniones distintas entre el club y yo", explicó. "No hablo de jugadores que no son míos. Neymar encanta a todo el mundo porque es un gran jugador", respondió escueto sobre el brasileño.

Como en el apartado de incorporaciones, Zidane también desechó la posibilidad de salida de un Dani Ceballos inmerso en especulaciones de retorno al Betis. Para el marsellés, el centrocampista es el "presente y el futuro del Real Madrid" y tanto él, como el resto de los no habituales en el once titular, están "felices" de ser parte de la plantilla y son "muy trabajadores".

"Lo dijo Dani, pero lo voy a decir también yo. Está feliz y contento de estar aquí. No voy a opinar de lo que dice la gente. Él está aquí, es un año importante y tiene que estar concentrado y pensando en lo que hace. Dani es el presente y el futuro del Real Madrid", aseveró.

"No veo tristes a mis jugadores. Yo les veo felices. Cuando no se gana es difícil, pero es la vida del futbolista. Están felices de estar aquí y son muy trabajadores", añadió.

El técnico valoró positivamente la recuperación de un Sergio Ramos que, siguiendo "el plan", debería estar en condiciones de entrenar a pleno rendimiento la próxima semana e invitó a su compatriota Karim Benzema a hacer oídos sordos de las críticas para centrarse en "jugar al fútbol". "La semana que viene Ramos debe estar con nosotros entrenando. Ese es el plan. Hoy ha salido al campo con nosotros y su recuperación es buena", contestó.

"Benzema tiene muchas ganas de volver a jugar y estar en el terreno de juego. Él quiere aportar todo lo que sabe hacer. Simplemente tiene que jugar al fútbol, porque nunca vamos a poder controlar todas las críticas", recalcó.

Por último, Zidane resaltó el potencial de un Deportivo de la Coruña que no "merece" estar tan abajo en la clasificación y pronosticó un partido "difícil" contra un rival "muy bueno". "El Deportivo es un equipo que no se merece estar ahí en la tabla. Es un equipo muy bueno. Tenemos que tener la máxima concentración y empezar el partido de la mejor manera posible. Tenemos que empezar con mucha intensidad y no pensar dónde está el rival en la tabla. Mañana va a ser un partido difícil", finalizó.