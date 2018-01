Garitano: "Se nos va a hacer dura la segunda vuelta"

Madrid, 20 ene (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, habló acerca del duelo liguero de su equipo ante el Alavés y de cómo lo afrontan tras caer en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

"Es peor venir de una derrota pero tenemos que ser conscientes de que es otra competición. Empezamos segunda vuelta y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para poder sumar porque se nos va a hacer dura la segunda vuelta", comentó en rueda de prensa.

"Venimos de un partido de Copa, ahora liga, luego otra vez el Real Madrid, el domingo partido por la mañana... No hay mucho tiempo tienes que ir alternando algunas situaciones. Cada partido es una historia diferente. Lo importante es recuperar sobre todo a la gente, ver cómo está porque estamos en un periodo de muchos partidos y lo estamos sufriendo. Lo hemos buscado y es otra experiencia más", explicó también.

Garitano no quiso hablar de cuántos puntos deben sumar en el segundo tramo del curso para salvarse: "No lo sé, no lo sabe nadie. Dependerá de todo. Hay que centrarse en la posibilidad de sumar cada semana y hacer la valoración cada vez que acabe una jornada. El año pasado se hablaba de unas cantidades y luego fueron otras. Este año se hablaba de muchos más puntos y es muy parecido hasta la fecha".

"Lo importante es cada jornada ver a cuánto estamos de los de abajo y siempre con la ambición de que cada jornada nos da la posibilidad de sumar. No es sencillo. Equipos con más puntos que nosotros en la primera vuelta han descendido. Hay que tener mucho cuidado, seguir compitiendo bien, no bajar los brazos, seguir insistiendo y tratar de mantener la categoría como sea", indicó.

El entrenador cumplirá doscientos partidos oficiales en el banquillo blanquiazul: "Son muchos, es raro. Bien, la valoración es muy positiva por todo lo que hemos conseguido aquí para todos y para mi también. Quiere decir que las cosas han ido bien hasta la fecha y vamos a ver hasta cuántos llegamos".

Sobre el rival, opinó: "Estamos hablando de un equipo que había hecho un inicio de temporada malo pero que ahora mismo es de los mejores. Ha ganado sus últimos partidos en casa para salir de ahí, que es fundamental. Con la portería a cero, con una idea de juego muy clara".

"Es muy difícil. Vamos a tener que igualar como mínimo lo que hacen ellos y luego tener la posibilidad de poder generar porque está manteniendo la portería a cero. Está haciendo francamente bien las cosas que debe hacer para salir de ahí", añadió.

Además no se mostró preocupado debido a que los suyos lleven tiempo sin ganar a domicilio: "Creo que los números son bastante buenos, ganar fuera de casa para equipos de un perfil como el nuestro no es nada sencillo".

"Se dio que al principio, ganamos y esa ventaja la tenemos pero la dificultad es increíble y en la segunda vuelta más. Lo intentaremos, es la única obligación que tenemos. Preparar las cosas, ir con la máxima ambición. Pero los rivales en Primera son buenos", agregó.

Por otro lado confió en poder contar con el brasileño Gabriel y trató el hecho de que el portero Jon Ander Serantes vuelva a tener ficha: "Se va recuperando poco a poco, va entrenando con el grupo. Más competencia ahí para los porteros. Hemos tenido una primera vuelta muy buena con los porteros hasta la fecha. Están manteniendo un nivel muy bueno. Ahora vendrá Jon, más competencia para todos. Espero que el equipo salga beneficiado de esto".