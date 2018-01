Cristóbal: "Espero a un Real Madrid herido y muy motivado"

20/01/2018 - 16:12

El entrenador del RC Deportivo, Cristóbal Parralo, afirmó que espera a "un Real Madrid muy motivado" en el partido que enfrenta ambos este domingo (16.15 horas), y aseguró que las opciones de sacar un buen resultado en el Santiago Bernabéu pasan por "estar muy juntos y trabajar en equipo".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Jugar contra el Real Madrid nunca es bueno para ningún equipo, ya que son uno de los mejores equipos del mundo. Espero un Madrid herido y muy motivado, que querrá darle una alegría a su afición y resarcirse de los malos resultados. Estoy convencido de que aún va a ser más difícil", reconoció el técnico blanquiazul en la rueda de prensa previa al partido.

Lo cierto es que los de Zidane dieron descanso a gran parte de los titulares en el duelo de Copa ante el Leganés, pensando en un partido de Liga en el que podría regresar la 'BBC'. "El otro día reservaron muchos jugadores para el partido de Liga. En cuanto a la 'BBC', jueguen unos u otros, todos tienen mucha calidad. No va a cambiar mucho la cosa para nosotros", apuntó Cristóbal.

El entrenador cordobés señaló a "las ayudas" y al "trabajo en equipo" como ingredientes esenciales para cocinar una nueva sorpresa en el Bernabéu. "Queremos estar metidos en el partido. Competir, estar muy juntos y hacernos muchas ayudas. Ante jugadores tan desequilibrantes solo nos queda hacer muchas ayudas y trabajar en equipo", subrayó. "A partir de ahí, habrá matices, pero tampoco queremos dar muchas pistas", añadió.

El equipo gallego llega a la capital con las bajas de Sidnei y Albentosa, dos de la piezas claves en la defensa coruñesa. "Son dos bajas notables, ya que son dos jugadores de la misma posición. Pero para eso tenemos al resto de la plantilla y al filial. Tenemos toda la confianza puesta en ellos", sentenció Cristóbal.

Por último, el de Priego de Córdoba confesó no estar preocupado por la posible llegada de refuerzos a la plantilla. "No me preocupa en absoluto. Lo único que me preocupa es el partido de mañana. Confió en la plantilla y en que vamos a trabajar duro para seguir mejorando", concluyó.