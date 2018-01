Valverde: "Nuestra prioridad es la Liga"

San Juan Despí (Barcelona), 20 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó este sábado que, en la lista de prioridades de su equipo, la Liga está por encima del resto, por lo que no afrontará el duelo ante el Betis pensando en la vuelta de la Copa del Rey frente al Espanyol, que le ganó 1-0 en la ida.

"Para nosotros, el partido de mañana es importante para empezar esta segunda vuelta con buenas sensaciones", dijo sobre el encuentro del Benito Villamarín.

Valverde insistió en que, tanto a él como a sus jugadores, les gustaría ganarlo todo, "pero la prioridad es la Liga, que es el campeonato que te dice como éstas durante todo el año".

El Barcelona es líder incontestable de Primera División -esta temporada todavía no ha perdido- y, con un partido menos, le saca 8 puntos de ventaja al segundo clasificado, el Atlético de Madrid, y 19 al eterno rival, el Real Madrid, que también jugará este domingo su duelo de la Liga.

Aun así, el preparador extremeño ha asegurado que no da la Liga, ni mucho menos, por ganada y que, de haber euforia, ésta debe estar en el entorno azulgrana y no dentro del club.

"Yo no estoy eufórico y no noto euforia en el vestuario tampoco. Todavía no hemos gando la Liga ni mucho menos, aun nos queda mucho por sufrir, muchos partidos por delante. No sirve de nada hacer cuentas porque aquí lo que necesitas es ganar el partido siguiente", ha apuntado.

Para vencer el de este domingo, Valverde no podrá contar con los lesionados Philippe Coutinho -"en muy poco tiempo puede estar ya con el grupo", ha avanzado- Ousmane Dembélé, Paco Alcácer y Paulinho Bezerra. Andrés Iniesta y Javier Mascherano probablemente tampoco se recuperen a tiempo.

Tampoco estará Rafinha Alcántara, que esta tarde no se entrenará con el grupo. "Tiene permiso del club para solucionar su cuestión contractual", ha desvelado el técnico del conjunto azulgrana, confirmando así que el jugador está muy cerca de cerrar su traspaso al Inter de Milán.

Quien sí que podrá viajar a Sevilla es el central colombiano Yerry Mina, que ya ha recibido el pase internacional y podría debutar con el Barça.

Sin embargo, Valverde ha deja entrever que no se la va a jugar con el joven central sudamericano a las primeras de cambio: "Yerry Mina es un jugador que viene de otro fútbol y se debe amoldar a éste. No hay posibilidad de hacer pruebas ni pretemporada y estamos en competición y jugándonos ya muchas cosas. Pero entrena bien, estamos contentos con él".

Pese a las bajas, y tras dar descanso a algunos de sus titulares en el derbi copero ante el Espanyol, el técnico del Barcelona armará contra el Betis el mejor equipo posible, pues sabe que el equipo andaluz le planteará un encuentro complicado en el Villamarín.

"El Betis es un equipo valiente que plantea siempre el partido en tu campo, que quiere dominarte, que quiere siempre el balón y disputarte la posesión. Desde luego, una de las claves será salvar la presión que hacen", ha indicado Valverde, quien prevé "un partido difícil, interesante y con un buen ambiente" para estrenar esta segunda vuelta del campeonato.