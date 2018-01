Wenger: "Alexis negocia con el United, pero tiene que venir Mkhitaryan"

20/01/2018 - 20:55

El entrenador del Arsenal, Arséne Wenger, reconoció en la rueda de prensa posterior al partido ante el Crystal Palace que la salida de Alexis Sánchez rumbo a Manchester es inminente, aunque condicionó ésta al 'cambio de cromos' que supondría la llegada de Henrikh Mkhitaryan al Emirates.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Hoy Alexis no estuvo porque estaba viajando al norte para negociar con el Manchester United", confesó el francés. "Espero que el traspaso se cierre. No lo puedo anunciar. Tanto si sale como si no, lo sabréis en las próximas 48 horas. Si queréis apostar, yo diría que va a salir", añadió.

No obstante, Wenger ha asegurado que la salida del delantero chileno está supeditada a que Henrikh Mkhitaryan haga el camino inverso, de Old Trafford al Emirates. "El fichaje solo se hará si se produce el otro. Este es el motivo por el que las negociaciones se están alargando, ya que ambos traspasos tienen que estar coordinados", explicó.

Pierre Emerick Aubameyang es el otro jugador que podría aterrizar en Londres en las últimas horas. El Dortmund ha reconocido que las negociaciones están en marcha, aunque Wenger lo niega. "Cada uno es responsable de sus declaraciones. Yo no puedo afirmar eso. No estamos cerca de nada con el Dortmund. Si hay algún fichaje más lo anunciaremos, pero ahora mismo no estamos cerca de cerrar nada", concluyó.