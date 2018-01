¿Tiene razón Cristiano Ronaldo al pedir más dinero para seguir en el Real Madrid?

CR es un gran futbolista (no puedo opinar como persona porque no lo he tratado) e intuyo que una persona ambiciosa en sus objetivos profesionales lo que le hace prepararse a fondo en todo aquello que le sirve a tal fin.



Dicho esto, CR debe saber que las empresas, TODAS, valoran y retribuyen a sus empleados por lo que pueden aportar.



Así aperaría el RM cuando fichó a CR (el fichaje mas caro de la e´poca) Hoy leo que este jugador quiere que le revisen su ficha en base a LO HECHO EL AÑO PASADO.



Eso es justo lo que no hace una empresa, repito: las empresas te valoran y pagan por lo que vas a aportar, lo que hiciste, por grande que fuera, ya te lo pagaron.