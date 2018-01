Garitano: "El penalti nos ha metido en el partido"

Vitoria, 21 ene (EFE).- El entrenador del Leganés, Asier Garitano, ha reconocido tras el empate de su equipo ante el Deportivo Alavés (2-2), que el penalti les ha "metido en el partido", al tiempo que ha admitido que han tenido "suerte" con la igualada.

El técnico vasco ha analizado en rueda de prensa que la primera parte ha sido "buena" y ha destacado que "la dificultad es muy grande" para sacar un resultado positivo en Mendizorroza.

"En 10 minutos hemos podido perder el partido con un Alavés más contundente y fuerte en las disputas", ha apuntado Garitano, a quien se le pasado por la cabeza que con el 2-0 se les había ido el partido.

"Hemos tenido la suerte de sacar un punto muy bueno", ha valorado el preparador pepinero que ha lamentado que han recibido el segundo gol "por falta de contundencia".

"No he visto el penalti, pero me dicen que sí ha sido por mano", ha indicado Garitano y ha opinado que "la justicia en el fútbol, muchas veces, responde al acierto".