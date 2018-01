Mendilibar: "Hay que seguir haciendo las cosas igual que contra los grandes"

21/01/2018 - 17:52

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que sus jugadores deben "seguir haciendo las cosas igual" que contra el Atlético de Madrid y no mirar la "clasificación", de cara al encuentro que disputará su equipo este lunes (21.00 horas) frente al colista Málaga CF, en la vigésima jornada de LaLiga Santander.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Espero poder estar igual que contra el Atleti. Espero que tengamos concentración. A veces contra un equipo bueno pierdes y sales contento con las sensaciones. Luego juegas contra uno menos bueno o que esté peor y crees que vas a jugar igual. Hay que seguir haciendo las cosas igual que contra los grandes. Han cambiado de entrenador y tienen expectativas puestas en este partido", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

"El ejemplo lo tenemos en el partido de ayer: Las Palmas-Valencia. Les podían haber metido cinco en la primera parte, pero no los metieron. Cambia todo en nada, luego con la expulsión. En una jugada cambia todo. Así que hay que tener concentración y un respeto enorme al rival. Al principio de temporada no habría favorito y ahora sí por la clasificación, pero no tenemos que mirarla", añadió.

A pesar de ello, el de Zaldibar reconoció que una victoria descartaría a los malacitanos como rivales directos, a menos que hagan "el indio durante toda la segunda vuelta". El técnico, espera un conjunto andaluz centrado en "defender bien" en el primer encuentro de José González en el banquillo tras la destitución de Míchel. "Hay otros equipos que están por el medio, pero si ganamos tendrían que hacer maravillas y nosotros el indio durante toda la segunda vuelta para que nos alcanzasen", explicó.

"Espero un 4-4-2, partiendo de un equipo seguro defensiva y tácticamente. Querrán defender bien y a partir de eso buscar la portería rival. A todos nos gusta defender bien y atacar bien. Pero creo que van a estar bien asentados atrás para luego buscar a su gente de arriba", continuó.

Para el choque, el entrenador armero no podrá contar con un Sergi Enrich lesionado de la rodilla, a la espera de "las pruebas" que detallen la dolencia. La ausencia del delantero podría alejarle de los terrenos de juego, después de haber jugado "todo" durante la estancia del vasco en el banquillo. "Es la rodilla. Enrich se ha hecho daño en un salto él solo al caer. Vamos a esperar a las pruebas, porque cuando hablamos de la rodilla siempre nos echamos las manos a la cabeza y espero que no sea nada de eso", respondió.

"Me preocupa, claro. En mis dos años de entrenador es el único jugador que ha jugado todo. Es una pena y espero que no sean muchos partidos", agregó.

Por último, el técnico deseó que su plantilla no repita el mal arranque de la primera vuelta, en la que entre la victoria frente al Málaga (0-1) y el triunfo contra el Betis (5-0), únicamente ganaron un partido en diez jornadas. Según el vizcaíno, ahora son "diferentes", pero podría volver a repetirse un "tramo malo" de temporada.

"Somos diferentes a los de la primera vuelta. Siempre hay que jugar contra todos, pero no es lo mismo. Nos pilló en una mala etapa y fuera de casa no sumamos en muchos partidos. Ahora nos toca al revés, jugar en casa, y fuera partidos más cómodos. Estamos compitiendo diferente, pero puede ser que venga un tramo malo", concluyó.