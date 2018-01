Zidane: "Mi rol es proteger a mi plantilla, no tengo nada contra Kepa"

23/01/2018 - 14:46

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha explicado que no tiene "nada contra Kepa", el portero del Athletic que acaba de renovar con su equipo y al que descartó públicamente hace unos días, y que, como entrenador, su "rol es proteger a la plantilla" que dirigie, reconociendo que le "molesta" cuando escucha que le ha "ganado" una pelea al club por la posible contratación del guardameta.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Mi rol es proteger a mi plantilla solo porque son mis jugadores y son lo que me importa. No tengo nada contra Kepa, nunca tengo nada contra ningún jugador", aclaró Zidane en rueda de prensa, agregando que "todos los jugadores pueden venir al Madrid si la estrategia del club en junio es cambiar algo".

"Mi idea y la del club, porque estamos juntos, era no cambiar muchas cosas. Me molesta cuando escucho algunos comentarios diciendo que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con ellos. El resto no me ocupa y no quiero hablar de jugadores que no son del Madrid", zanjó sobre el tema.

En cuanto a los jugadores que sí están en el club blanco, al francés se le preguntó por el incidente de Cristiano Ronaldo ante el Deportivo, cuando se retiró sangrando por una brecha y pidió un teléfono móvil para ver la herida sobre el mismo césped. Su preparador se resignó a contestar que no pueden "controlar lo que la gente habla".

"Cristiano quería el móvil para ver lo que tenía exactamente, si era grande o pequeño para poder seguir. Era una herida incómoda, muy grande, y ya está. Luego, con los comentarios de fuera no podemos hacer nada. Ya está de vuelta. Si está entrenando con nosotros con el ojo así quiere decir que lo más importante para él es estar en el campo", dijo sobre el luso.

"LO QUE HA CAMBIADO CON BALE ES QUE NO TIENE PROBLEMAS"

También se refirió al buen momento que atraviesa otro de los integrantes de la 'BBC', Gareth Bale. "Lo que ha cambiado es que no tiene problemas ni molestias. Está mucho mejor en eso, como es un jugador muy importante, lo está demostrando. Esperemos seguir cogiendo todos un poco más de confianza y de juego, seguir un poco en esta línea", animó a sus pupilos.

Por contra, parece haber perdido algo de fuelle Isco Alarcón, del que Zidane dijo que "es un jugador importante". "Siempre va a tener un papel importantes aquí, esté yo o no. Ha demostrado lo que es como jugador y yo siempre he demostrado mi confianza porque es un jugador determinante y eso no va a cambiar. No jugó ni un minuto contra el Barcelona, pero esa no era la idea, la expulsión cambió los planes. Isco es listo para saber que siempre va a tener un papel importante", analizó sobre el internacional español.

Además, el entrenador blanco confirmó que Sergio Ramos estará este jueves en la convocatoria para recibir al Leganés tras haber superado su lesión y avisó de este duelo de vuelta de cuartos de la Copa del Rey, que afrontan con la ventaja de la ida (0-1).

"El Leganés viene supermotivado y es la Copa. Con un gol puede pasar de todo para ellos. Sabemos de la importancia de nuestro partido y el rival al que nos enfrentamos, un equipo que no va a bajar los brazos y que va a pelear hasta el final", advirtió.