Zidane: "La eliminatoria no está sentenciada; el Leganés no se rinde nunca"

Madrid, 23 ene (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, avisó antes de disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey que "la eliminatoria no está sentenciada" con el 0-1 de Butarque, porque "el Leganés no se rinde nunca".

No quiere ninguna relajación Zidane que pueda poner en peligro las semifinales de la Copa del Rey y en la víspera del duelo ante el Leganés avisó a sus jugadores.

"Tenemos que pensar que la eliminatoria no está sentenciada. Sabemos que el Leganés es un equipo que no se rinde nunca y que hasta el final va a trabajar. Nosotros debemos pensar solo en la Copa y tenemos que hacer lo mismo que en la ida, intentar mantener nuestra portería a cero y marcar goles", dijo.

En el análisis de su rival, destacó Zidane que viene de conseguir un empate en Liga en un partido a domicilio que perdía por dos goles en Vitoria ante el Alavés.

"El Leganés es un equipo que viene de estar perdiendo 2-0 y empata, por lo que está bien, súper motivado y en Copa con un gol puede pasar de todo. Sabemos la importancia que damos al partido y el rival al que nos enfrentamos, un equipo que no va a bajar los brazos y va a pelear hasta el final", manifestó.

Después de dos victorias consecutivas, por la cabeza de Zidane no pasa otra cosa que conseguir la tercera. "Hay que seguir, tenemos la oportunidad de hacer otra vez un buen partido e intentar ganar. Vamos a intentar seguir con este mismo ánimo de esta última semana".

Confirmó el técnico francés el regreso de Sergio Ramos tras su lesión. "Va a venir con nosotros mañana y luego veremos cómo lo vamos a hacer, pero va a estar". Y celebró el dulce momento del galés Gareth Bale.

"Lo que ha cambiado es que no tiene problemas y eso para un jugador es fundamental, no tener molestias para entrenar y mejorar su rendimiento. Está mucho mejor en eso y como consecuencia está demostrando que es un jugador muy importante. Seguimos así con él para coger más confianza de juego y seguir en esta línea", dijo.

También respondió a la mofa que ha causado la acción de Cristiano Ronaldo cuando sufrió una brecha ante el Deportivo de la Coruña y pidió un móvil para verse mientras se retiraba del terreno de juego.

"Lo que la gente dice no lo podemos controlar, lo que pasó es que Cristiano cogió el móvil para ver lo que tenía exactamente, si era una herida grande o pequeña, para ver si podía seguir. Al final era muy grande", reconoció.

"Él lo que quería saber, nada más, era su herida y si estaba muy profunda o no. Estoy diciendo exactamente lo que dijo él, sin inventar nada. Al final le pusieron puntos y hoy está de vuelta. Si está entrenando con nosotros con el ojo así significa que para él lo más importante es estar en el campo", añadió.

Por último, valoró el cambio de sistema para regresar a un 1-4-3-3 que Zidane tiene en mente mantener sin que afecte a jugadores como Isco Alarcón o Marco Asensio. "No les puede afectar, además podemos cambiar siempre el dibujo que no es lo que me importa".

"Me importa la actitud en el campo, como jugar y de qué manera hacer daño al rival. El día del Sevilla jugamos 4-4-2 y metimos cinco goles haciendo muy buen partido. En 4-3-3 jugamos muchas veces. Ante el PSG no se aún como voy a jugar, pueden pasar muchas cosas para el once y queda mucho tiempo. lo que me interesa es el partido de mañana nada más, hacer un equipo y el sábado otro", sentenció.