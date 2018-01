Kepa Arrizabalaga: "Lo que dijo Zidane no cambió el paso sobre mi decisión"

23/01/2018 - 17:38

El portero del Athletic Club de Bilbao, Kepa Arrizabalaga, recalcó este martes que las palabras de Zinédine Zidane sobre su no deseo de no tener un portero en el mercado invernal no cambiaron "el paso" sobre su decisión de renovar finalmente con su actual club y lamentó que hace "15 días" la gente dijese que le querían muchos clubes y desde este lunes que no le pretendía "nadie".

"No cambió el paso (de la negociación), no había decidido nada hasta el otro día", aseveró Kepa este martes en rueda de prensa tras anunciarse ayer lunes su renovación por siete temporadas con los 'Leones' y después de que el entrenador del Real Madrid, que al parecer estaba interesado en contratarle ya, asegurase a principios de enero que no necesitaba "un portero".

El vizcaíno resaltó que estaba en "la situación de valorar todo y elegir" cual iba a ser su "camino" en su "vida deportiva". "He sido reflexivo y he analizado todo. Se han puesto clubes en contacto, pero lo mejor para mí es el Athletic y de hecho firmo contrato de larga duración", recordó.

"La gente dice que hace 15 días me querían todos y ahora renuevo y no me quería nadie", ironizó, indicando que la negociación "se ha alargado" y que se había "armado un revuelo muy grande". "Pero no ha sido una negociación muy diferente a otras donde cada uno defiende sus intereses", añadió.

El internacional advirtió que muchos se habían "interesado" en su futuro por finalizar contrato el próximo junio y estar ya a abierto a "negociar. "Agradecer a los que se han interesado, pero no he estado en conversación con el Athletic pensando en otras cosas", declaró.

En este sentido, desmintió haber pasado un reconocimiento con el Real Madrid. "El único que he pasado es con el Athletic este verano. Se han dicho y se dicen muchas cosas que no son ciertas, pero lo que se haya dicho y publicado no ha hecho que tome la decisión antes o después", aseveró. También negó haber firmado un precontrato verbal con el club blanco y que hubiese estado muy cerca de firmar con este.

"Se te pasa por la cabeza salir a desmentir las cosas, pero quizá hubiese estado aquí todo el día", aseguró el guardameta, que "en algunos momentos" se ha sentido "con poca posibilidad" de defenderse. "Pero fue decisión que tomé desde el principio", aclaró preguntado por su continuo silencio de estos meses, confirmando que el club ya sabía su decisión de renovar "antes del partido en Getafe" de la pasada semana.

El guardameta rojiblanco incidió en que ha "necesitado" su tiempo. "Mucha gente no lo entenderá, he tomado la decisión cuando he creído oportuno y sin caer en presiones sobre lo que se decía y no decía", argumentó. "Intentaré convencer a los que no estén tan felices de que me quede", agregó ante la respuesta de la afición, al tiempo que consideró una "pregunta para el entrenador" su vuelta o no a la titularidad.

Tampoco se ha visto "fuera" del Athletic. "Al final ha habido semanas en las que me sentía constantemente observado y cuestionado y es una situación para la que quizás los futbolistas no estamos preparados", remarcó.

Kepa se quejó de que se hayan dicho sobre él "muchísimas cosas desagradables" como que se haya dudado de su lesión en el pie. "Los servicios médicos ya lo han explicado y llevo un mes de baja, en mi opinión cruza la línea del respeto", criticó.

"En Coruña me hice un esguince solo y durante la semana de la Real tuve una molestia diferente en la zona de apoyo de los dedos del pie y que con el paso de los días me empezó a preocupar. Cuando me levanto el día del derbi no estaba en disposición de jugar y los médicos lo vieron, pero se montó el revuelo de que me estaba borrando y son cosas que me fastidiaron", subrayó el vasco.

Kepa reconoció que ha "contactado" con un doctor externo para su lesión, "una fractura incompleta en el segundo metatarsiano". "Hay casos de operación, pero en ningún caso hemos valorado esa opción con los servicios médicos y que es más oportuno un tratamiento conservador y que mi lesión necesita un tiempo. Estoy mejor, no tengo una fecha de vuelta, pero muchas ganas", sentenció.