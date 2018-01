El Real Madrid prepara una gran oferta por Mohamed Salah para el próximo verano

En Egipto aumentan las informaciones sobre el interés blanco

El Real Madrid no se ha olvidado de Mohamed Salah. El egipcio, que sigue destacando en el Liverpool, se mantiene en la agenda blanca y es uno de los objetivos en Concha Espina para la próxima temporada. Los rumores, siempre filtrados desde el entorno de la selección nacional de Egipcio, han aumentado.

Los medios egipcios informan de las palabras del presidente de la federación, Hany Abo Rida, sobre su jugador estrella: "Hay una posibilidad real de que pueda jugar para el Real Madrid el próximo año. El club español le hará una gran oferta".

El contexto en el Santiago Bernabéu es de una búsqueda de nuevos refuerzos para diferentes zonas, entre ellas el ataque. Y, con un proyecto de renovación de plantilla pendiente, el del Liverpool encaja en lo que busca el presidente y la dirección deportiva de Valdebebas.

Las palabras de Hany Abo Rida no son las únicas vertidas en las últimas semanas sobre el futuro de Salah. Héctor Cúper, seleccionador egipcio, también desvelaba un interés del Real Madrid en el atacante: "He recibido noticias confirmadas revelándome el interés del Real Madrid en Salah, pero no aceleremos los acontecimientos".

Y, en efecto, el Real Madrid no hará nada en este mercado de invierno. No será así, o eso parece, en verano. El club blanco irá a por él cuando acabe la temporada.