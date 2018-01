Abelardo: "Si no encajamos más de un gol estaremos vivos hasta el final"

23/01/2018 - 18:00

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado este martes en la previa del partido contra el Valencia CF, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, que tienen ilusión por darle la vuelta al 2-1 encajado en Mestalla y que, para ello, será clave no encajar para estar vivos "hasta el final" de la eliminatoria.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

"Otra cosa es que hubiéramos perdido 3-0 ó 4-0 que tienes que ir al ataque total. Pero sólo tenemos que ganar, no vamos a salir defensivos pero el 0-0 te da opciones, incluso el 0-1. Si no encajamos más de un gol estaremos vivos hasta el final", comentó en rueda de prensa.

El 'Pitu' insistió en estar bien atrás para evitar que el Valencia marque e iguale ese gol del Alavés en Mestalla. "Tenemos que ganarles y 1-0, porque el 3-2 no nos vale y con 2-1 iríamos a la prórroga. Hay que ganar 1-0 y no va a ser fácil, porque no es fácil que el Valencia no te meta gol en un partido", reconoció.

"Va a ser un partido difícil de desgaste, de tener paciencia y sería muy importante estar vivos hasta el final de la eliminatoria. Tenemos que ganar al tercer clasificado en LaLiga, está haciendo una Liga extraordinaria y nadie pensaba que iba a estar en esa posición a estas alturas, y están en un grandísimo momento de forma", destacó del Valencia.

Pero el buen momento en LaLiga Santander y el haber dejado atrás el descenso les hace tener también objetivos en esta Copa. "A todos nos hace mucha ilusión meternos en semifinales, no vamos a jugar un partido para pasar el tiempo, todo lo contrario. Vamos a intentar ponerles las cosas muy difíciles al Valencia como hicimos en Mestalla", recordó.

"Va a haber un 'ambientazo' en el campo, la gente en la calle también está muy ilusionado con la Copa y nosotros también, pero va a ser muy difícil y exigente, ante un gran rival, pero nuestra intención es competir y que podamos pelearlo los 90 minutos", comentó sobre la atmósfera que se podría crear en Mendizorroza.

Sin desvelar su once inicial, sí aseguró que intentará poner al mejor equipo para ganar al Valencia y superar la eliminatoria, y sin pensar en el siguiente partido de LaLiga contra el Barcelona. Y sobre qué hará el Valencia, comentó que sólo lo sabe Marcelino. "Creo que allí puso la alineación titular y creo que mañana pondrá el titular porque muchos de ellos no estuvieron en Las Palmas", avisó.

"El empate dejó mal sabor por el hecho de cómo se produjo. Todos hubiéramos firmado tras Sevilla y Leganés sumar cuatro puntos, el equipo sigue haciéndolo bien y nos da confianza", aseguró tras el empate ante el Leganés (2-2) y el triunfo contra el equipo hispalense (1-0) que les dejan ahora en la decimosexta posición y aún fuera del descenso.