Garitano: "Hay que tener cuidado con esas frases del 'equipo B'"

23/01/2018 - 18:39

El técnico del Leganés, Asier Garitano, avisó de que "hay que tener cuidado con el 'equipo B'" que, 'a priori' pondrá Zidane este miércoles (21:30 horas) en la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, un encuentro en el que los pepineros tratarán de remontar el 0-1 de la ida, un resultado que "no te puede condicionar", a la vez que reconoció que a los blancos no les "domina absolutamente nadie en el Santiago Bernabéu.

LEGANÉS (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

"Hay que tener cuidado con esas frases del 'equipo B' porque son jugadores increíblemente buenos e internacionales", comentó el técnico de Bergara antes del último entrenamiento del Lega de cara al duelo ante los merengues.

El preparador blanquiazul espera al Real Madrid de la Copa porque "no ha cambiado nada" en los cinco partidos que ha disputado hasta ahora. "Espero al que vino aquí, menos Ceballos por el que parece que va a entrar Isco. Y como jugó Mayoral contra el Deportivo, lo normal es que juegue Benzema. También Achraf porque Carvajal fue titular aquí en la ida y el fin de semana. No han cambiado nada en Copa así que si nos encontramos otra cosa, no será la que habíamos preparado", añadió.

Además, preguntado por el equipo que pondrá en liza, Garitano dijo que no va a reservar a nadie porque siempre piensa "en el siguiente partido". "¿A quién quieres que reservemos?. Pensamos siempre en el siguiente partido y en los jugadores que nos puede ayudar. Una vez acabe el partido del Bernabéu, pensaremos en el Espanyol. Además, tendremos un día más de descanso, cosa que en las últimas dos semanas no había pasado", comentó con vistas al duelo del Bernabéu y el de Butarque ante los 'pericos' (este domingo, 12:00 horas).

Preguntado por el choque en Butarque, Garitano recordó que "no te puede condicionar el resultado de la ida". "Al Real Madrid no le domina absolutamente nadie en el Bernabéu, solo el Barcelona por momentos. Pero buscaremos el equilibrio e intentar jugar como en el ida porque si no te pueden hacer un roto", avisó.

Aunque reconoce que "es complicado", el Leganés irá con "la mentalidad" de pasar la eliminatoria. "Es complicado porque vamos contra un sensacional equipo y con un resultado adverso. Vamos a buscar nuestras opciones para pasar la eliminatoria y esa es la mentalidad", declaró antes de ser cuestionado por la goleada que endosaron los blancos el pasado fin de semana al Deportivo.

"Tanto tiempo sin ganar y sin resultados abultados pues le tocó al Deportivo", afirmó después de que en la ida copera del pasado jueves, Garitano avisase de que alguno pagaría "los platos rotos". "Por fortuna no nos tocó a nosotros", añadió.

En relación a la imagen de Cristiano Ronaldo mirándose la brecha que sufrió ante el Deportivo después de anotar un tanto, el técnico vasco afirmó que "son chorradas" y se queda con el gol que "fue una pasada". "Me quedo con el increíble gol que metió. Es la leche porque hace un gol espectacular. Eso sí que me gustó. Lo demás me parecen chorradas. El gol fue una pasada", puntualizó.

"SÉ DEL FICHAJE HACE DIEZ DÍAS"

Por último, preguntado por la llegada del saudí Yahia Al-Shehri, Garitano reconoce que no sabe el nivel que puede dar. "Sé del fichaje desde hace 10 días. Trataremos de ajustar y sacar rendimiento a lo que me traen pero no lo he visto. No sé el nivel que puede dar pero sí sé que es internacional", afirmó. A la vez que añadió que "no tiene nada que ver" con la salida de Erik Morán.

"Por lo que sé Al-Shehri no juega de centrocampista. Desconozco muchos datos, pero este tipo de fichajes es algo nuevo y tenemos que adaptarnos. Mi labor es sacar rendimiento a los jugadores que me traigan, pero desde la salida de Erik estamos desequilibrados en esa posición", reiteró Garitano.