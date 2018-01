El Real Madrid trató de frenar a la desesperada la renovación de Kepa Arrizabalaga por el Athletic

El club llamó al arquero un día antes de que firmase su ampliación

Trataron de convencerlo de que no renovase y de que se operara

Kepa Arrizabalaga en la rueda de prensa en la que dio su versión sobre su caso y el interés blanco. Imagen: EFE

El caso Kepa Arrizabalaga es ya historia en el Real Madrid. El portero renovó el lunes su contrato con el Athletic y dijo adiós a la opción de ser nuevo guardameta merengue. La ampliación de contrato se precipitó el fin de semana. Kepa dio el 'sí quiero' el sábado, pero el vigente campeón de Europa trató de frenarla el domingo. La entidad que preside Florentino Pérez trató de evitar, a la desesperada, que Kepa se le escapara de las manos.

Así lo ha desvelado el periodista José Manuel, Pipi, Estrada en el programa El Chiringuito de Atresmedia. "Kepa le dio el sí el Athletic el sábado y firmó la renovación el lunes, pero el domingo el Real Madrid le llamó otra vez para pedirle que no firmase. El Real Madrid le dijo que no renovase y que le esperase, pero que tenía que pasar por el quirófano para solucionar lo de su lesión, pero él no quería pasar por el quirófano", añadió Estrada.

Según esta información, el guardameta tenía miedo de que, al pasar por quirófano, su tiempo de baja fuera mucho mayor (peligraría el Mundial) o de que, en caso de no hacerlo y firmar libre en junio, el reconocimiento médico acabara echando atrás su incorporación.

Que se produjera algo parecido a lo que le sucedió a Milito con el Real Madrid (el club blanco echó atrás su fichaje por problemas con su rodilla) o a Valdés y el Mónaco (una grave lesión truncó su fichaje por los monegascos)