Bartomeu se despide de Mascherano invitándole a volver "como técnico" al FC Barcelona

24/01/2018 - 13:12

Mascherano: "Me gustaría probarlo, pero todavía no es el momento"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha invitado públicamente a Javier Mascherano a volver una vez finalice su carrera como jugador, que de momento pasa por el Hebei Fortune de China, al club blaugrana para emprender una nueva carrera como técnico, y ha reiterado su "compromiso" con que ello pueda ocurrir.

"Más allá de ser jugador hay retos de futuro y sabes que tienes el compromiso de que el día que acabes tu experiencia nueva este es tu club y tendrás que volver porque aquí te espera una carrera como técnico profesional", se dirigió Bartomeu a Mascherano durante el acto de despedida del argentino en el Auditori 1899 del Camp Nou.

No tardó en responder el 'Jefecito'. "Es más un deseo de ellos que mío el ser entrenador, pero en algún momento en un futuro quizá lo pienso. Me gustaría probarlo, pero todavía no es el momento, pero estoy totalmente agradecido del gesto de la directiva, que me lo han dicho muchas veces, de poder volver si deseo ser entrenador", señaló el argentino.

Más allá de una supuesta futura oferta laboral, Bartomeu quiso desglosar la importancia de Mascherano en el club y agradecerle su esfuerzo durante los siete años y medio que ha sido blaugrana, sumando 18 títulos y 334 partidos disputados.

"'Masche' se va porque es así. Sale de una zona de confort que siempre ha tenido en el Barça para afrontar nuevos retos. Te agradezco lo hecho por el club, por la ciudad. Sé que has estado muy a gusto aquí, este es tu club", apuntó el presidente.

En un día "muy especial" y "lleno de sentimientos" para todos los jugadores, directivos y compañeros, Bartomeu se mostró contento y a la vez triste con la marcha de Mascherano. "Estamos contentos por ti, porque vas a iniciar un nuevo reto siendo ambicioso como eres, que te gusta tener éxitos. También tristeza por perder a un jugador y a una persona como tu", se sinceró.

"A veces para un jugador es difícil elegir cuándo dejar un equipo, 'Masche' lo ha decidido, en una decisión suya igual que fue venir al Barça en una decisión llena de personalidad como ahora. Eres una referencia para el Camp Nou y para los socios, para el vestuario como muestras que tus compañeros estén aquí", confesó.

El mandatario azulgrana recordó cómo en verano de 2010, siendo entonces vicepresidente, tuvo peso en el fichaje del jugador. "Recuerdo que en agosto de 2010 fui a Liverpool a hablar con el club para traerle. Aseguro que puso todo lo que hizo falta para venir al Barça. Es una persona con retos y objetivos, la apuesta por el Barça te ha salido muy bien porque has ganado títulos", remarcó.

En alusión al vídeo de homenaje del club en el que resaltaron 14 motivos de agradecimiento al jugador, por su dorsal, Bartomeu añadió uno más; la autoexigencia. "Recuerdo una frase que me decía: 'Presi, es mi último año, creo que ya no podré ser útil. Muchos años le tuvimos que convencer que sí era útil y que podía seguir, y aquí están los títulos. Ahora podría seguir, pero es una persona admirable y estamos para recordar y agradecerle todo lo que ha dado al club y al equipo", concluyó.

Al acto asistieron los miembros de la Junta Directiva, empleados, el actual cuerpo técnico del equipo, encabezado por el entrenador Ernesto Valverde, pero también miembros de anteriores 'staff' como Jordi Roura. También hubo reencuentros especiales en cuanto a excompañeros de Javier Mascherano, como el capitán Carles Puyol y Éric Abidal, con quienes compartió minutos y éxitos en la defensa blaugrana.

Muchos de sus compañeros le dedicaron unas palabras en un vídeo. Gerard Piqué habló del "orgullo" que ha sido compartir el eje de la defensa con él y haber ganado "mucho más de lo esperado". Por su parte, Sergio Busquets le deseó lo mejor y le prometió seguirle de cerca, igual que Jordi Alba.

"Ha sido un placer compartir todo contigo, títulos y charlas, entrenamientos. Comparto tu manera de entender el deporte y la vida, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario contigo", aseguró el capitán, Andrés Iniesta. Pero quien cerró el vídeo fue su compatriota Leo Messi. "Me quedo con todas las cosas que hemos vivido con el club, que pasamos, buenas y malas. Mucho tiempo pasado juntos y fue hermoso compartir esto contigo. Te mando un abrazo grande", aseveró el '10'.

Desde la distancia de Catar también le envió un mensaje el excapitán del equipo Xavi Hernández. "Has sido un ejemplo, muchos extranjeros que han venido deberían tomarte como ejemplo de cómo te has adaptado y la huella que has dejado. Te deseo lo mejor, sabes el cariño que te tengo, empiezas una nueva etapa y seguro que tendrás suerte. Ha sido un orgullo jugar a tu lado", elogió.