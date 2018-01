Sánchez Flores: "No partimos con la idea de que pasar es un imposible"

24/01/2018 - 15:32

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha señalado este miércoles que acuden al Camp Nou con la intención de repetir el buen partido que lograron en la ida de estos cuartos de final de la Copa del Rey, con el triunfo en el RCDE Stadium (1-0), y sin pensar en que sea "un imposible" acceder a la semifinal.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Vamos a ver si la propuesta nos sale bien y si los jugadores tienen la suerte de interpretar 90 minutos buenos. La dificultad está ahí pero no partimos con la idea de pensar que es un imposible, al contrario. Tenemos en mente plantear un partido serio, riguroso, que lleve dificultad al rival", comentó Sánchez Flores en rueda de prensa.

Además, el madrileño indicó que si pensaran que no pueden ganar dos veces al Barça no estarían donde están. "Competir bien un día no basta, pero hay rivales como el Sevilla el otro día que te dice 'aquí estoy yo' y con mejores armas. Tenemos la ilusión de poder estar en semifinales y tenemos que irnos al vestuario con la sensación de haberlo dado todo", se sinceró.

El técnico recordó que tenían en mente antes de la ida dividir esta eliminatoria de 180 minutos en dos partes de 90, y que este jueves empieza un partido nuevo totalmente diferente. "No creo que el resultado de ida nos dé como para jugar con él. Serán 90 minutos largos e intensos, con mucho en juego, y queremos dar una buena respuesta", aseguró.

"Esperamos una salida en la que el contrario intente mandar, como siempre, y dejar su sello. Pero tenemos muchas razones y motivos por los que correr, animarnos, esforzarnos, poner piernas y actitud y no dejar de buscar la portería contraria. Cada gol que hagamos es doble, hay que buscar esas oportunidades", reconoció.

Buscarán el gol sin descuidar la defensa, pero Sánchez Flores no quiere hacer cábalas sobre si sería mejor no encajar antes del descanso o marcar un gol. "No ponemos el contador de tiempo que queremos estar sin encajar. Es un partido para tener solvencia, son escenarios donde debemos mostrar empaque, incluso una cierta tranquilidad. Me gustaría que el equipo tuviera oficio y no demos al rival más de lo que tiene", argumentó.

"Jugamos ante un rival híper conocido, todo el mundo sabe sus virtudes, que son muchas, y sus defectos, que son pocos. Siempre es favorito en cada competición, tiene la misma forma de jugar, somos conscientes a lo que juegan. Nosotros armamos un equipo en función de nuestras posibilidades de desarrollar el partido", apuntó sobre el equipo que pondrá en el terreno de juego.

Además, cree que Ernesto Valverde pondrá a "su mejor equipo porque lo hizo en la eliminatoria anterior". "Reafirmo que hicimos muchas cosas bien. No fue un partido perfecto pero nos acercamos bastante a hacer un partido muy bueno. Hay que limar errores pero los chicos estuvieron aplicados, ordenados y pacientes", manifestó.

"Los jugadores tienen muchas ganas de jugar este partido. Desde fuera se ve muy diferente a cómo piensa el jugador a lo que realmente piensan. No tienen miedo escénico ni miedo a estos partidos, llegan a la élite porque están capacitados mentalmente para jugar este tipo de partidos", concluyó.