El drama que queda en la temporada del Real Madrid: sin Liga, sin Copa y con el PSG en Champions

Zidane tiene que ser cesado de forma inmediata, pero no por perder este partido, si no por menospreciar a un equipo de cuartos de final de Copa. No se puede jugar con la alineacion que ha sacado, llena de paquetes guardandose a los buenos, para que ?, para la liga ?, si esta mas que perdida. La mitad de los jugadores que han jugado son una autentica mierda, no entiendo siquiera que esten en el Madrid.