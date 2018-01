Dani Parejo: "Creo que el Real Madrid es el favorito el sábado"

25/01/2018 - 17:40

El centrocampista del Valencia Dani Parejo prefirió otorgar el papel de "favorito" al Real Madrid para el duelo que medirá a ambos este sábado en un Mestalla al que solicitó su apoyo para ganar a un rival directo, que "parece que no está bien, pero que es uno de los mejores del mundo".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Cada partido es un mundo y el Real Madrid uno de los mejores del mundo. Es verdad que viene de caer eliminado en la Copa y que parece que no está bien, pero creo que si miras todo, aunque estemos delante en la clasificación y que jugamos en casa, es el favorito el sábado, por todo un poco", advirtió Parejo este jueves en rueda de prensa.

Y ejerciendo como "capitán" del equipo, el de Coslada, tras dar "las gracias a la gente que se desplazó a Vitoria" para animarles en la vuelta copera ante el Alavés, pidió que Mestalla siga siendo "un fortín". "Si queremos lograr nuestros objetivos esto pasa por Mestalla, que tiene mucho que decir", aseveró.

Para el madrileño, "el ambiente" que se vive en el feudo valencianista "es muy distinto al del año pasado". "Nos ayuda mucho y que esté como ahora es un plus para nosotros y un inconveniente para el rival", subrayó.

Además, reconoció que "nunca se sabe qué es mejor" al ser preguntado por si les venía bien que el conjunto madridista estuviese en mal momento. "No está todo lo bien que esperaban o deseaban, pero el fútbol es así, o estás al cien por cien en cada partido y entrenamiento o al final lo acabas pagando", comentó.

De todos modos, Dani Parejo espera un partido "complicado", pero no quiere mirar al rival. "Tenemos que centrarnos en nosotros y hacer nuestro juego en casa con nuestra afición", apuntó el centrocampista, que recordó que ha visto "muchos partidos" de los de Zinédine Zidane.

"Ha creado 25 ocasiones y ha perdido cuando lo normal es que gane. A veces entras en una dinámica negativa, las cosas no salen y encajas goles, y si los resultados no son buenos vas perdiendo confianza y es difícil salir", opinó el futbolista blanquinegro.

El capitán 'che' consideró que, "siendo realista" y viendo como está el FC Barcelona "ahora", ve difícil que el Real Madrid "se plantee ganar" la Liga. "Lo tiene muy complicado y su gran objetivo será el quedar segundo e intentar pasar con el PSG en la 'Champions'", recalcó.

El medio sabe que les vienen "partidos exigentes y duros" en pocos días y tras jugar "una prórroga con penaltis" el martes en Mendizorrotza ya que recibirán a los actuales campeones, tendrá la ida de las semifinales coperas y cerrarán el domingo 4 en el Wanda Metropolitano en otro duelo directo. "Pero tenemos que pensar en el sábado y no mirar más allá porque sería un error por nuestra parte", avisó.

Además, eludió hablar sobre el posible próximo rival copero porque "se ha demostrado que cualquiera te puede ganar", pero insistió en afrontar el torneo "con la máxima ilusión". "Estamos a dos partidos de jugar una final y eso sería muy bonito para el equipo y la afición. Estamos vivos en la Copa y terceros en la Liga y no hay que dar prioridad a ninguna de las dos", aseguró.

"Estar en semifinales es motivo para estar contentos. Costó mucho, sufrimos, pero para llegar ahí hay que sufrir, pelear y pasarlo mal. Se vio un equipo unido, ambicioso y competitivo que quiso ganar. Terminamos cansados porque jugamos muchos minutos, pero contentos y reforzados. De lo tres que ya hemos jugado hay dos favoritos a priori que no están y creo que eso significa que hemos hecho un gran trabajo y que no es fácil estar en semifinales", celebró el centrocampista.

Por otro, descartó que cualquier problema arbitral por la gran cantidad de tarjetas, aunque le "asombra" que les muestren tantas por el "juego" que practican y por no ser "de los que más faltas hacen", y confirmó que "a día de hoy" no sabe nada de una posible renovación. "Cuando las cosas avanzan me gusta enterarme, pero a día de hoy no hay nada y estoy tranquilo y contento. Mi familia está muy a gusto y al Valencia le debo muchísimo", zanjó.