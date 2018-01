Florentino Pérez dejará en manos de Zidane su futuro inmediato como entrenador del Real Madrid

En el palco preferirían una dimisión antes que un despido del entrenador

Zidane, en el banquillo del Rea Madrid, en la previa del partido de Copa contra el Leganés. Imagen: EFE

El futuro de Zidane en el Real Madrid no está garantizado. Ni en el corto, ni en el largo plazo. Para esta temporada, la cita ante el PSG de dentro de tres semanas será clave. Si se pierde, el propio Zidane ha admitido que no sería raro verse en la calle. En el palco del Bernabéu tampoco lo descartan, aunque se preferiría que fuera él, Zidane quien tomara la decisión sobre su continuidad. Que fuera él quien, si entiende que su ciclo ha terminado, abandonara el puesto.

Así lo ha desvelado el periodista Siro López en la Cadena Cope. "La continuidad de Zidane la va a decidir él mismo, no creo que el presidente lo cese. Será el propio Zidane como hizo cuando era jugador, si alguien ha demostrado honestidad ha sido él. Si no se ve capaz de llevar la nave a buen puerto será él quien diga al presidente que busque a otro", ha desvelado López.

Una compleja situación en la que intervendrá de forma determinante, ya no sólo los resultados, sino también el ambiente que se encuentre Zidane en el Santiago Bernabéu, un estadio que, ya el miércoles, ante el Leganés, pitó al francés por el cambio de Isco.

Es una opinión que comparte Elias Israel, director de Sportyou y ex director de Marca. "Creo que alguien que sí puede echar a Zidane y es el Bernabéu, dependerá de si caen o no con el PSG. Nadie aguanta a un estadio pidiendo la cabeza del entrenador, el público es soberano y eso tiene cierta normalidad, pero no doy por muerto al Real Madrid en la Champions", afirmó también en la Cadena Cope.