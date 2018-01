Marcelino: "Si somos capaces de repetir dos partidos al nivel del de Liga, estaremos en la final"

26/01/2018 - 14:10

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que si sus jugadores son capaces de "repetir" dos encuentros en la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona "al nivel" del que desarrollaron ante los azulgranas en LaLiga Santander (1-1) estarán "en la final", y ha reconocido que, dentro de haber quedado emparejados con el rival "más difícil", jugar la vuelta en Mestalla es "un punto a favor importante".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Sabemos a lo que podemos aspirar. Si somos capaces de repetir dos partidos a ese nivel estaremos en la final", señaló en declaraciones a Gol tras el encuentro. "Nuestra ambición y esfuerzos serán máximos", añadió el preparador valencianista.

Sin embargo, el técnico asturiano no ocultó que les tocará enfrentarse al adversario "más difícil". "Será una semifinal tremendamente complicada, nos tocó el rival más difícil que hay en la competición", indicó. "Va a ser difícil, pero tenemos ilusión. Ante el Barça nos tienen que salir dos partidos extraordinarios. Si queremos llegar a la final hay que eliminar a un gran equipo", prosiguió.

Además, explicó que no especularán con el resultado de la ida en el Camp Nou y que tratarán de ganar los dos choques. "Cada partido vamos a afrontarlo con la idea de ganarlo, no con la idea de conseguir un resultado favorable. El Barça no ha perdido en la actual liga, y sólo ha perdido un partido esta temporada desde la Supercopa; el Espanyol estuvo cerca y le puso serias dificultades. Tenemos que ser optimistas, sabemos que hay un claro favorito, pero no siempre el favorito pasa las eliminatorias", manifestó.

Ante sí, el conjunto 'che' tiene un duro calendario, recibiendo al Real Madrid este sábado y visitando al Atlético en medio de la eliminatoria copera. "El calendario nos ha marcado que esta es la situación. Iremos partido a partido, pensando en lo más inmediato, que es jugar un gran partido y ganar al Real Madrid, y a partir de ahí pensaremos en el Barça", insistió.

Ya en rueda de prensa, Marcelino reconoció que les gusta la idea de jugar la vuelta en casa. "Una vez que nos tocó el rival más difícil, el hecho de jugar el segundo partido en Mestalla nos gustó. En Mestalla nuestro público nos va a llevar en volandas. Dentro de la mala suerte, tener el segundo partido en Mestalla lo consideramos un punto a favor importante", concluyó.