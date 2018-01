Bordalás afirma que cree que Guaita se quedará en el Getafe

Getafe (Madrid), 26 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su portero Vicente Guaita se quedará en el club madrileño y no saldrá en el mercado de invierno.

Desde que el guardameta del Getafe no apareció en la alineación del choque ante el Atlético de Madrid el pasado 6 de enero por una lesión en una mano, se ha especulado sobre su futuro, que podría estar en la Premier League.

Aquel encuentro fue el último en el que estuvo presente en una lista de convocados. Después, no fue citado para enfrentarse al Málaga y al Athletic. Su salida al Crystal Palace parecía inminente, pero los 8 millones de cláusula de rescisión que no quería pagar la entidad inglesa fueron un freno a su salida.

Ahora, recuperado totalmente de su lesión, Guaita podría regresar a una convocatoria para el choque que tiene que afrontar el Getafe este domingo ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cuestionado por el futuro del portero del Getafe y por su inclusión en la lista de convocados, Bordalás fue claro:

"Creo que sí (que se va a quedar), estoy convencido de que sí. Lo he hablado con mi presidente. Está ya recuperado, entrenando con el resto de sus compañeros y puedo contar con él para el próximo partido.

También habló sobre el jugador de Las Palmas Loïc Rémy, por quien podría estar interesado el Getafe: "Es un gran jugador. Hasta la fecha no hay supuestamente nada. Ha salido (en prensa), lo he visto, es un magnífico jugador, me gusta personalmente, como a cualquier equipo y a cualquier entrenador", culminó.