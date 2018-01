Garitano: "La idea era intentar evitar al Barcelona"

Leganés (Madrid), 26 ene (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró que la idea de su equipo en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey era evitar al Barcelona si bien cree que jugar contra el Sevilla será complicado.

"Cualquier rival iba a ser increíblemente fuerte. La idea era intentar evitar al Barcelona, que a día de hoy se le ve muy superior a todos. La otra era intentar jugar el partido de vuelta en casa, pero todo no puede ser", declaró en rueda de prensa.

Pese a que los suyos pasaron las dos anteriores rondas ejerciendo como visitantes en el choque decisivo, esta vez no quería que fuese así: "Son circunstancias diferentes, estadios diferentes. Eran rivales donde no hay un gran ambiente en contra y más en el Bernabéu, porque allí contra el Leganés la gente es más tranquila. Sevilla es diferente y el ambiente no va a tener nada que ver con lo que nos hemos encontrado en Villarreal o en el Bernabéu".

Garitano no considera que haber llegado a semifinales sea especial para la ciudad: "No soy consciente. Es un partido que hemos buscado y todo esto nos va a hacer ser un poco mejores, mi idea es cambiar la mentalidad. No deja de ser un partido, una eliminatoria de Copa como la primera ante el Valladolid. Para nosotros es más de lo mismo".

"Vivo en el centro de Leganés y la gente está ilusionada porque el equipo transmite ilusión. Es la primera vez que vamos a jugar semifinales pero no vamos a hacer nada raro. Cuando llegue el momento es seguro que estarán con el equipo como lo harán el domingo ante el Espanyol", opinó.

Sobre si se le puede reprochar algo al plantel en caso de no disputar la final, manifestó: "Depende de la eliminatoria. Si seguimos compitiendo dando todo como hasta ahora no nos podrán reprochar nada. La obligación es esa pero con la mentalidad de poder competir y de querer más de lo que tenemos. Si no somos capaces de ganar, nos llevaremos un disgusto". EFE

