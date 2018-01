Garitano: "Las modas van y vienen"

Leganés (Madrid), 26 ene (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, restó importancia al hecho de que su equipo esté en boca de todos tras la eliminatoria copera ante el Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga Santander contra el Espanyol.

"Las modas van y vienen. Ahora estarás ahí y dentro de unas semanas no habrá modas. Me da igual. Seguimos la línea. Ni nos vendremos muy arriba ni luego muy abajo. Esto es Leganés y así seremos", explicó.

Sobre el encuentro liguero, que tendrá lugar en Butarque, opinó: "Complicado porque es muy buen rival, ya lo hemos visto. Los últimos resultados, quitando el partido que jugaron con el Sevilla, estaban manteniendo una línea buena. Y en Copa contra el Barcelona han competido increíblemente bien, han sido el único equipo capaz de ganarles. Para haber jugado con ellos hicieron una gran eliminatoria".

"Espero que lleguen fatigados, pese a que recuperan algún jugador, y más centrados en la liga; aunque un poquito tristes porque seguro que su ilusión era pasar en Copa. Es un equipo muy equilibrado donde hay que estar muy centrados y concentrados. Espero un partido muy parecido al de la temporada pasada", completó.

El entrenador cree que llegarán preparados a la cita pese a la carga de partidos: "Vamos a estar increíblemente bien porque hemos ganado. Ganar te da aire y vamos a estar muy bien. Hubiésemos estado peor si hubiésemos perdido. Cuando has perdido cuesta todo más".

Otro nombre propio por el que se le preguntó fue el del portero Jon Ander Serantes, lesionado de gravedad ante el conjunto catalán el pasado curso y ya recuperado. Cuando le preguntaron sin por una cuestión de 'romanticismo' podría entrar en la convocatoria, respondió: "Románticos aquí no hay nadie, eso cada uno en su casa. En lo demás no hay esas cosas".

Asimismo no consideró que este sea su mejor momento desde que fichó por el club: "Aquí hemos ido muy bien desde el principio y ojalá sigamos así, no es diferente al primer año de Segunda B. Quitando el año pasado hasta diciembre, que no fue sencillo, todo lo demás está siendo bueno. No es diferente este momento a cualquier otro que haya vivido en Leganés".