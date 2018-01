El fichaje frustrado del Real Madrid en invierno: Zidane rechazó a Alexis Sánchez

El chileno estuvo en la órbita blanca antes de irse al United

Imagen: Reuters.

El Real Madrid se decantó, tras la rotunda negativa de Zinedine Zidane, por no fichar en el mercado de invierno a pesar del mal curso y las dudas sobre determinadas posiciones del plantel. Una conducta que se ha reprochado al técnico, que llegó a decir 'no' a un jugador que no aparecía en las quinielas y que ha sido protagonista en la Premier League estos días: Alexis Sánchez.

Cuenta El Mundo que 'Zizou' también rechazó fichar al por entonces jugador del Arsenal. Tal y como hizo con Kepa Arrizabalaga y con Mauro Icardi, evitó que el chileno recalase en el Santiago Bernabéu este mercado de invierno a pesar de que se puso su nombre sobre la mesa para reforzar el ataque.

Fueron momentos en los que el jugador flirteaba con el Manchester City, pero la negativa de los 'citizen' a pagar demasiado dinero por él les retiró de la puja. En ese momento pudo interponerse el Real Madrid, pero Zidane paró cualquier movimiento en una señal de confianza hacia su plantilla. El resultado ya es conocido: la llegada del chileno al Manchester United de Jose Mourinho en uno de los movimientos del mercado.

Esta circunstancia podría no darse en el mercado de verano. El Real Madrid asegura la continuidad de Zidane, pero tendrá una condición: no negarse a fichar jugadores cuando acabe la temporada. El club desea una profunda renovación.

Con esos mimbres tendrá que asumir Zidane al primer equipo el próximo curso. El Real Madrid se moverá y fichará bastante, rompiendo con la dinámica de los últimos veranos. No quieren repetir lo ocurrido este mes de enero.