Carlos Ortiz: "Somos conscientes de que el Mundial no estuvimos a la altura"

26/01/2018 - 17:42

El cierre y capitán de la selección española de fútbol sala, Carlos Ortiz, reconoció que son "conscientes" de que el pasado Mundial de Colombia no estuvieron "a la altura" tras caer en los cuartos de final ante Rusia y aseguró que el Europeo que da comienzo la semana que viene deberán "hacer las cosas muy bien" para sacar sus dos primeros partidos de la fase de grupos ante Francia y Azerbaiyán.

LAS ROZAS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

"Somos conscientes de que en Colombia no estuvimos a la altura. Las fechas no eran las más beneficiosas para nosotros, pero no estuvimos bien ni representamos bien a nuestro país. Tenemos que cambiar la imagen y traer el octavo título", expresó Ortiz este viernes en rueda de prensa.

Sobre sus dos primeros rivales del grupo, recordó que les "costó un mundo" ganar a Francia en dos amistosos del año pasado, mientras que de Azerbaiyán indicó que es un equipo "fuerte físicamente" y que su nivel se eleva por los "nacionalizados". "Habrá que hacer las cosas muy bien para sumar los seis puntos", asumió.

"Este grupo me recuerdo mucho al de Serbia (Europeo de 2016). Tiene mucha ambición y mucha ilusión por hacerlo bien para quitarnos la espinita del Mundial. Todos tienen que intentar aportar, hacerlo de manera constructiva, pero la relación es fenomenal", celebró el madrileño sobre el grupo que viajará a Eslovenia.

Junto a jugador del Movistar Inter estuvieron los otros dos capitanes del equipo. Ángel Velasco, 'Lin', pidió "ir paso a paso" en el torneo y remarcó que tanto Francia como Azerbaiyán son dos rivales "difíciles", mientras que, por su actual presencia en Rusia, advirtió que el nivel de los jugadores rusos es "bastante bueno" y que le parecía "totalmente respetable" que nacionalizasen brasileño.

"Nosotros también lo hemos hecho, pero el jugador ruso ha mejorado bastante. Nos tienen mucho respeto, como nosotros a ellos y al resto de selecciones porque si lo pierdes te expones a quedarte fuera", puntualizó el ala del MFK KPRF.

Finalmente, Adrián Alonso, 'Pola', recordó lo "muy difícil" que es llegar al combinado nacional donde hay "presión porque este equipo te obliga a ganar tanto amistosos y como finales". "Aquí no hay amistosos y eso en partidos más difíciles nos hace jugar mejor y que la presión no nos afecte. Vamos a luchar por ser campeones", aseveró el gallego.