Nacho Gil: "Con la llegada de Paco Jémez el equipo ha dado un paso hacia adelante"

26/01/2018 - 18:47

El futbolista valenciano Nacho Gil ha declarado en su presentación como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que, con la llegada de Paco Jémez al banquillo canario, el equipo ha dado "un paso hacia adelante" asegurando que el conjunto amarillo está "convencido" de lograr la salvación en Primera.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Con la llegada de Paco Jémez el equipo ha dado un paso hacia adelante y veo al vestuario convencido de que al final lograremos el objetivo de la salvación. Personalmente, estoy listo para jugar. Me considero un jugador rápido, que le gusta asociarse", declaró el jugador en sala de prensa.

El centrocampista, que llevará el dorsal 15 a su espalda, estará cedido hasta final de temporada. "He vivido personalmente la mejoría del equipo y personalmente tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. He actuado en todas las posiciones de ataque y me puedo adaptar al cualquiera de ellas y a la que el entrenador entienda que es mejor para el equipo", indicó Gil.

Por su parte, el director deportivo de la UD Las Palmas, Toni Cruz, definió de una forma positiva a la nueva incorporación del conjunto insular. Nacho Gil es rápido, versátil y se ajusta al perfil que Paco Jémez nos había solicitado", añadió.