Calleja: "La Real tiene menos puntos de los que merece"

26/01/2018 - 20:26

El entrenador del Villarreal CF, Javier Calleja, alabó a la Real Sociedad, su rival este sábado (20:45 horas) por sus "recursos" y "propuesta", y recordó que tienen "menos puntos de los que merece", a la vez que reconoció que no pueden dejar que ningún equipo se escape "vivo" del estadio de la Cerámica.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Ves los partidos de la Real y recursos tienen. Me gusta su forma de jugar, la propuesta que desarrolla y creo que tienen menos puntos de los que se merece. Es un equipo muy peligroso y en líneas generales, destaco su juego con balón y a ver lo acertados que estén sus jugadores más determinantes", analizó el madrileño en la previa al duelo ante un equipo realista que está a 11 puntos del 'Submarino' en la clasificación.

Además, el preparador 'amarillo' subrayó el "rendimiento alto y fiable" de sus pupilos. "Tienen experiencia, veteranía y el rendimiento que están dando es alto y fiable. Todos los que se van sumando a esas alineaciones lo van haciendo muy bien y aquí los resultados son por todos, no por los que juegan más minutos", espetó.

"Si no fuese por su capacidad y por su actitud en el campo y en el día a día no seríamos capaces de estar peleando por estar entre los cuatros mejores", añadió en relación a la cuarta plaza que da acceso a 'Champions' y que ocupa el Real Madrid con un punto más que los castellonenses.

Por último, el técnico del Villarreal valoró la importancia de sumar en casa y no dejar que ningún rival se escape "vivo". "La mentalidad es no fallar aquí y es el segundo partido seguido que jugamos en casa. La segunda vuelta no ha hecho nada más que empezar y no podemos dejar que ningún rival se escape vivo de aquí. Hay sacar los partidos de tres en tres", sentenció.