Cristiano Ronaldo: "Quiero quedarme en el Real Madrid"

Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid. Imagen: Reuters

Cristiano Ronaldo fue galardonado este pasado viernes como el Mejor Futbolista del Año para el medio chino Dongqiudi. El delantero portugués recibió el premio un día después de la eliminación del Real Madrid ante el Leganés y no dudó a la hora de valorar su futuro en el club blanco.



Al ser preguntado por su vida en Madrid, Cristiano Ronaldo lo tiene claro, quiere seguir viviendo en la capital española. "Por supuesto, me gusta vivir aquí. He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal y se puede llegar en coche. España es un gran país, lo amo. Por supuesto, quiero quedarme aquí, me encanta este club", declaró ante las dudas sobre su futuro y que le alejan del Real Madrid.

El delantero portugués fue preguntado por la patada sufrida en el pasado encuentro liguero ante el Deportivo. "Esto es parte del juego. A veces te duele la pierna, a veces la espalda, y esta vez ha sido el ojo. En ese momento estaba pensando en marcar y no pensé que me golpearían en la cara, pero todo es parte del juego. En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Ahora ya me siento mejor. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema", comentó.

Sobre su pasada temporada, comentó: "2017 fue un año increíble. Ganamos todo ese año. Champions League, LaLiga, etc. Gané muchos trofeos, así que este año fue increíble y probablemente el mejor año de mi carrera. Estoy muy feliz, la experiencia de este año también es fantástica. Gané muchos premios personales y de equipo. Fue un gran año".