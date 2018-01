Los motivos que hacen creer en la continuidad de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Cristiano y Florentino, durante el acto de renovación de 2016. Imagen: Reuters

El futuro de Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid sigue estando en el aire. El crack portugués deslizó hace unas semanas a su entorno la posibilidad de marcharse definitivamente del Real Madrid, pero con el paso de los días la situación va camino de normalizarse.



Según informa Marca, Cristiano Ronaldo está abriendo una vía para su continuidad en el Real Madrid. Varios son los motivos para el optimismo, sobre todo el compromiso que ha demostrado con el club tras la eliminación copera ante el Leganés. Un jugador que se quiere marchar en junio no demuestra ese compromiso.

"Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar", fue el mensaje transmitido por Cristiano Ronaldo a través de las redes sociales, acompañado por una foto en la que se ve al grueso de la plantilla del Real Madrid entrenando.

De hecho, este pasado viernes el crack portugués reconoció en una entrevista sus ganas por seguir jugando en el Real Madrid. "He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal y se puede llegar en coche. España es un gran país, lo amo. Por supuesto, quiero quedarme aquí, me encanta este club", declaró.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo sabe que está en el mejor sitio para ganar trofeos individuales y colectivos (en febrero cumplirá 33 años), pero antes quiere solucionar varias situaciones que no le gustan. Situaciones que desde la entidad afirman carecer de la importancia que el jugador le ha dado.

Además, tanto club como jugador saben que no hay ofertas que hayan llegado para acometer una operación que aporte en lo económico y en lo deportivo. Ambos se necesitan, pero Cristiano tiene que asumir que ya no puede pedir como Messi y Neymar, y la directiva no mirar el carnet del portugués cuando hablen de él, algo que no gusta al jugador.