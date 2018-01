Jémez: "Para ganar al Atlético de Madrid tienes que hacer un partido perfecto"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que ante el Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Wanda Metropolitano (16.15 horas), deberán hacer "un partido perfecto" y esperar a que sus rivales no tengan "una buena tarde" para tener posibilidades de ganar, y ha afirmado que para ello seguirán "fieles" a su estilo.

"Para ganar al Atlético de Madrid tienes que hacer un partido perfecto. Muchas veces contra el equipo grande tienes incluso que esperar a que ellos no tengan una buena tarde; ya no vale con que tú tengas una buena tarde, porque si ellos la tienen también, son mejores que tú. Es complicado competir contra este tipo de equipos. Vamos a intentar hacer nuestro mejor partido, no equivocarnos. Con nuestra ilusión, con nuestras ganas y nuestros recursos trataremos de ganar un partido que dará tres puntos con los que seguramente nadie cuenta, igual que contra el Valencia", declaró en rueda de prensa.

Por ello, el técnico andaluz espera "un partido complicado". "El Atlético de Madrid no te hace concesiones, suele equivocarse poco, es uno de los tres mejores equipos de LaLiga y de Europa. Es un rival difícil, pero también lo era el Valencia y fuimos capaces de ganarle. A cualquier equipo se le puede ganar, pero hay que tener convencimiento y las armas necesarias para poder hacerlo", manifestó.

Tras la eliminación de los rojiblancos en Copa del Rey ante el Sevilla, Jémez cree que estos tratarán de reivindicarse y será peor enfrentarse a ellos. "Yo creo que en estos momentos es mucho más complicado enfrentarse al Atlético de Madrid", dijo. "Conociendo a su entrenador y a su equipo, están esperando para revertir esa situación, que a mí no me parece que sea grave, a pesar de la eliminación en la Copa", recordó.

"Siguen estando en una posición privilegiada en LaLiga, están en una competición que son capaces de ganar -Europa League-... A lo mejor hay más marejada de puertas para fuera que de puertas para dentro. Es un club en el que se mantiene muchísimo la tranquilidad; pueden estar un poco doloridos por la eliminación de Copa y tratarán de brindarle a su gente una victoria", prosiguió.

En este sentido, el preparador del conjunto amarillo aseguró que no le preocupa con quién saldrá el Atlético. "Cuando tienes una plantilla tan amplia y tan buena como la del Atlético de Madrid, en la que puede cambiar muchísimos jugadores y no se nota, es difícil intuir lo que el entrenador pueda llegar a hacer", expuso. "Lo que sí puedo hacer es invertir ese tiempo en preparar a mi equipo, que es lo que más me preocupa", añadió.

Por otra parte, Jémez considera que a pesar del triunfo de la semana pasada ante el Valencia (2-1) todavía tienen muchas cosas por "mejorar". "No tenemos tiempo para decir todas las cosas que tenemos que mejorar, pero son muchas Los resultados no me engañan, ni los malos ni los buenos; un entrenador tiene que ser objetivo. En nuestra situación, en la que estamos tan faltos de puntos, parece que una victoria lo puede ocultar todo, pero a mí no, porque es mi trabajo. Al equipo le quedan muchísimas cosas por mejorar", subrayó.

"Nosotros esperamos ser fieles a nuestra idea de juego. No le doy tanta importancia a la composición táctica del equipo, me fijo más en la mentalidad, la forma de jugar. La manera de organizar el equipo dentro del terreno de juego no es lo más importante, sino qué mentalidad tenemos a la hora de atacar y defender, cómo queremos jugar, cómo queremos presionar. Vamos a ser fieles a eso. Lo que más me preocupa es ver semana a semana una progresión, una mejoría, porque si no la vemos va a ser complicado ganar partidos. Nos vale la regularidad", continuó.

Además, confirmó que viajarán a Madrid con dos delanteros y que están "buscando un acompañante para Calleri". "El Atlético de Madrid se acaba de gastar casi 70 millones de euros en Diego Costa, no podemos comparar eso con lo nuestro. Es una posición en la que no nos queremos equivocar, difícil, y por eso nos estamos tomando más tiempo del que nos hubiese gustado. Lo que no quiero es traer a nadie con el que no estemos convencidos", informó.

En este sentido, habló también de la incorporación del valencianista Nacho Gil en condición de cedido hasta final de temporada. "Nacho viene de jugar mucho con el Valencia. Es lo que queríamos, un jugador con gran nivel competitivo, porque no tenemos mucho tiempo para ponerle bien físicamente y competir. Se va a meter en la dinámica del grupo muy rápido", explicó, además de asegurar que le ha visto "con 'chispita'" y "rápido".

Por último, Jémez se mostró optimista con la situación de los suyos. "Me gusta meterme en sitios donde haya que hacer algo que nadie haya hecho hasta ahora. Esas situaciones hay que afrontarlas, sabiendo que vas a pasar momentos duros, pero que la recompensa final es grandísima", concluyó.