Cristóbal: "En situaciones como esta cualquier cosa se pone en contra"

A Coruña, 27 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, ha afirmado este sábado tras empatar con el Levante (2-2) que en "situaciones" como en la que se encuentra su equipo, en puestos de descenso, "cualquier cosa" que sucede en los partidos se le "pone en contra", como la lesión de Sidnei, la expulsión de Celso Borges o el 2-1 con un rebote.

"A veces esos tiros que rebotan van fuera y esta vez va dentro, en situaciones como esta cualquier cosa se pone en nuestra contra y tenemos que ser fuertes para superar las adversidad es que se van presentando", comentó en rueda de prensa.

Cristóbal afirmó que "ha sido un partido desde el inicio muy condicionado con la expulsión de Celso" a los 34 minutos.

"El primer gol (del Levante, minuto 80) fue un mazazo muy duro para el equipo y a partir de ahí ellos han cogido confianza y el empate les ha llegado con otro tiro lejano", sostuvo.

El técnico matizó las declaraciones que hizo su delantero Florin Andone en caliente, tras el partido, cuando aseguró que al equipo le había entrado la "cagalera" en los últimos minutos.

"He hablado con Andone, estaba cabreado, ha hecho las declaraciones en caliente y no creo que piense eso ni de él ni de sus compañeros. Hemos empatado porque cuando un equipo está en esa situación cada cosa que pasa cae del otro lado. He comentado con él y estoy seguro de que no ha querido comentar eso, estaba caliente y por eso lo ha dicho", comentó.

Cristóbal indicó que "cuesta asimilar todos estos golpes que está recibiendo el equipo", advirtió de que "el vestuario está lógicamente dolido y fastidiado" y abogó por "seguir y levantarse".

Del internacional uruguayo Fede Valverde, que fue suplente ante el Levante, destacó sus "muy buenas condiciones". "Es su primer año en Primera, va aprendiendo y adaptándose a la categoría y tiene margen de mejora en todos los aspectos", declaró.

Sobre las bajas del Deportivo para Anoeta, donde no podrá contar el viernes ante la Real Sociedad con los sancionados Celso Borges y Andone y el lesionado Sidnei, indicó que "son jugadores muy importantes y habrá que rearmarse".