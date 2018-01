Abelardo: "Estoy viendo al mejor Leo Messi de siempre"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que tratarán de "competir" y "ganar" al FC Barcelona en el partido de este domingo en el Camp Nou (20.45 horas) y que la idea de juego será "innegociable" a pesar de enfrentarse al líder, y ha afirmado que ahora mismo se está viendo "al mejor Leo Messi de siempre".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Estoy viendo al Leo Messi mejor de siempre. Está a un nivel por encima de los demás. Mañana se verá si hacemos algo o no. Con un jugador de esas características es muy difícil pararle cuando está a su nivel, pero nosotros tenemos nuestras armas en ataque", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, el técnico asturiano señaló que el equipo está recuperado tras caer en la tanda de penaltis en la eliminatoria de cuartos de Copa del Rey ante el Valencia. "El equipo está bien, recuperado, con ganas de competir después del grandísimo partido que hicimos el miércoles. Tenemos mucha ilusión de asumir un reto importante, que es jugar en el Camp Nou contra un gran Barça", expuso.

"Llevamos varios partidos, como ante el Sevilla y ante el Leganés, en los que el equipo está creciendo, va en una línea sólida de juego. Sabemos la dificultad que tenemos, que tenemos que seguir compitiendo a este nivel. No va a ser fácil, pero mi idea es esa, de juegue quien juegue tenga esa idea de juego", continuó.

En este sentido, Abelardo insistió en que no cambiarán su manera de jugar aunque se enfrenten a los azulgranas. "La idea de juego, la verticalidad, apretar, de líneas juntas, de atacar y defender todos juntos, es innegociable. El equipo tiene esa sensación de que vamos a mantener esa intensidad a lo largo de toda LaLiga", subrayó. "Sabemos que el partido nos exigirá la mayor parte del tiempo jugar en nuestro campo. Veremos si defendemos bien y hacerle daño al Barça", añadió.

Aún así, es consciente de que cualquier cosa preparada es susceptible de ser modificada por un rival de la categoría del líder. "El Barça te cambia el guion. Tiene suficientes argumentos para poder superarte en cualquier disposición táctica que tú puedas poner. Todos los entrenadores de todos los equipos quieren tener esa fórmula de hacer daño al Barça y muy pocos o ninguno lo han conseguido", insistió.

"Nosotros vamos con esa ilusión y con esas ganas, con un reto muy importante, y a competir. Mañana son tres puntos importantes, como los demás; vamos con una ilusión tremenda, luego el partido dictaminará lo que pase con el resultado. Mañana el Deportivo Alavés va a salir a ganar el partido", prosiguió.

Por último, sobre las posibles salidas de Bojan Krkic, Katai y Christian Santos, Abelardo afirmó que si se quedan "no" le acarrea "ningún problema", ya que serían "tres jugadores más de la plantilla". "Sé que el club está trabajando en un sentido, o en que pueda venir alguno más. Estoy muy contento con la plantilla que tengo y no me preocupa para nada", finalizó.