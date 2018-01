Montella: "Ganar una final de Copa del Rey sería increíble"

27/01/2018 - 16:40

El entrenador del Sevilla CF, Vincenzo Montella, reconoció que ganar la "final de Copa del Rey sería increíble" en sus primeros meses en el banquillo de Nervión, después de la victoria conseguida en la eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid y de que el sorteo les cruzase con el Leganés en las semifinales, aunque el italiano afirmó estar centrado en LaLiga Santander y en el choque que les medirá este domingo (18.30 horas) contra el Getafe en la vigésima primera jornada.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Esa era una de las noches soñadas para disfrutar, pero sí he soñado con ello. Ganar una final de Copa del Rey sería increíble. Los aficionados deben siempre soñar más que nosotros, siempre tienen que estar soñando. Para ganar una Copa debes vencer a todos. Seguramente el más contento sería el Leganés porque le ha tocado el equipo que va más abajo en liga", comentó en una rueda de prensa previa al choque marcada por las preguntas sobre la Copa.

El de Pomigliano d'Arco destacó el apoyo de un presidente, José Castro, al que catalogó como un "gran motivador" en un complicado comienzo, así como el aliento de una afición sevillista "muy cercana". "La otra noche fue muy bonita en familia, fue lo primero que me dijeron. El presidente es un gran motivador y siempre nos dio su apoyo pese al inicio, ahora buscamos equilibrio", afirmó. "La afición es muy cercana y te deja muy tranquila en el campo. Es todo lo que me esperaba", agregó sobre la hinchada.

El ex internacional por Italia aseguró que su "preferencia" es competir en LaLiga y avanzar "partido a partido", evitando pensar desde el primer día en la eliminatoria contra un Leganés al que valoró como "un gran equipo". "La preferencia es LaLiga. Necesitamos recuperar y a partir de aquí ya pensaremos en la Copa", explicó.

"Creo que todo gran equipo debe pensar en el siguiente partido. El Leganés es un gran equipo que ha eliminado al Villarreal y Real Madrid, pero yo solo pienso en el partido de mañana", matizó.

El técnico también respondió a las declaraciones de su homólogo en el Getafe, José Bordalás, que destacó el buen momento del Sevilla de cara al duelo. Para el entrenador hispalense, la clave residirá en mantener la "rabia" y la "unión" de los "últimos partidos", volviendo a hacer hincapié en ir paso a paso y con la vista puesta en el siguiente enfrentamiento.

"Creo que es una manera de motivar a sus jugadores. Tenemos que jugar con la misma rabia y unión que hemos demostrado en estos últimos partidos", contestó. "Soy más del partido a partido, porque nunca se puede saber lo que va a pasar dentro de un tiempo y el siguiente partido es el más importante", repitió.

Por último, Montella descartó hacer declaraciones sobre un posible fichaje del centrocampista de la UD Las Palmas, Roque Mesa. El italiano se negó a responder sobre un jugador que no se encuentra en su plantilla y del que no puede "hablar". "Sólo hablo de jugadores a los que entreno, por tanto no puedo hablar, pero lo conozco", concluyó.