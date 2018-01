Marcelino: "Los detalles, los errores y la pegada del Madrid decidieron el partido"

27/01/2018 - 19:47

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, reconoció que "los detalles, los errores y la pegada del Madrid" decidieron un partido en el que "el castigo ha sido desproporcionado con el trabajo y el juego" de los suyos, en la jornada 21 de LaLiga Santander celebrada en Mestalla.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"El Madrid ha tenido hoy la pegada que le ha faltado durante la competición. El castigo ha sido desproporcionado con el trabajo y el juego del equipo. Cuando juegas contra uno de estos equipos, si quieres competir no puedes conceder casi nada, y hoy concedimos mucho. Los detalles, los errores y la pegada del Madrid decidieron el partido", subrayó el asturiano en la rueda de prensa posterior.

Marcelino no quiso entrar en la polémica y negó que el árbitro "robase el partido" al Valencia. "El equipo tiene que olvidarse de los árbitros, centrarse en el juego y mejorar aquello que no hacemos tan bien. Llevamos dos meses encajando muchísimo, y necesitamos parar esta hemorragia. Creo que si hay un responsable, ese soy yo", explicó.

A pesar de tener "muchas cosas en contra", el Valencia a punto estuvo de igualar el partido en la segunda mitad. "La primera parte fue muy igualada. Ellos se pusieron 2-0 con muy poquito. El segundo tiempo lo afrontamos con orgullo y decisión, y estuvimos a punto de empatar", afirmó.

"Creo que no tenemos capacidad para dominar al Madrid o al Barcelona durante 90 minutos, pero no recuerdo ninguna ocasión del Madrid en el primer tiempo. Ellos dominaron en algunos momentos, pero supimos estar ordenados. También dominamos nosotros en otros momentos", declaró Marcelino.

Marcelino hizo hincapié en la necesidad de intentar que esta derrota "contundente y dolorosa" no afecte "al futuro del equipo". "La derrota es abultada y dolorosa. Tenemos que convencernos de que no nos puede hacer mella de cara al futuro. Intentaremos que la derrota no nos genere confusión y dudas", indicó.

Por último, García Toral tampoco quiso valorar las quejas de la afición acerca de los altos precios de las entradas para el partido de semifinales de Copa ante el Barcelona. "El club decide lo que tiene que hacer. Yo lo que quiero, y vuelvo a agradecer, es la comunión del equipo con la grada. Esta unión corresponde a los profesionales con el trabajo y con el esfuerzo para que el público se sienta orgulloso. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Yo no tengo la potestad de decirle al club lo que tiene que hacer", concluyó.