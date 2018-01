Neymar: "Los rumores siempre están ahí con los mejores jugadores"

27/01/2018 - 23:35

El delantero del París Saint-Germain Neymar Jr. reconoció estar al tanto de los "rumores" incesantes sobre su futuro a pesar estar en su primer año en París, unas "especulaciones" que ve normales "con los mejores jugadores" del mundo y que ya vivió en el Santos o el Barcelona, al tiempo que aseguró estar "tranquilo y feliz".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Estoy tranquilo y estoy feliz con mis compañeros, con mi juego. Creo que he hecho buenos partidos y goles. Para eso vine aquí, vine para hacer historia y buscar mi mejor versión", indicó el brasileño, tras la victoria en liga 4-0 sobre el Montpellier.

Pese a no llevar ni un año en la capital francesa, después del traspaso millonario el pasado verano desde la Ciudad Condal, a Neymar se le coloca especialmente en el Real Madrid. Un galáctico para Florentino Pérez que el propio dueño del PSG, Nasser Al Khelaifi, quiso negar rotundamente también este sábado.

"Las especulaciones siempre han estado ahí, desde que estaba en el Santos y después en el Barcelona, mi nombre siempre ha estado en cada mercado de fichajes. Yo estoy contento, todo va bien. Con los mejores jugadores siempre hay rumores, no sólo pasa conmigo. Ahora están hablando de mí pero no puedo hacer nada", añadió el jugador.

Además, ante la eliminatoria contra el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, Neymar reconoció su admiración a Cristiano Ronaldo, dueño de un 'Balón de Oro' al que aspira. "Respeto mucho a Cristiano Ronaldo, porque escribió la historia del fútbol. Han pasado 10 años desde que él está en la cima", apuntó.

"Intento acercarme a estos jugadores. Pero el Real Madrid no será solo Ronaldo, hay muchos buenos jugadores que traen el peligro. Ojalá el partido fuera la final", añadió, antes de referirse de nuevo a la polémica con los penaltis en su equipo, después de que este mismo sábado anotara uno ante el Montpellier. "El entrenador me eligió como tirador de penalti y no hay problema con eso", finalizó.