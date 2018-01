El Liverpool de Klopp, eliminado de la FA Cup al caer en su propio campo ante el West Bromwich Albion

liverpul iba bien hasta 2016cuando aaj modificaron plantilla y añadieron fichajes qe no están al nivel del equipo finalista qienes no van muy acorde a la garra tactica de yuryencló.



cada mundial comienza como una emocion bajo la ilusión de ganar lafifatrofycup y termina en chafa como pasó en 20062010 por una punta en 2014.



bielsa debió haber sido arbitro que director tecnico, ese año fue un año de progreso y emocion para el quipodebielsa que terminó en humillantes finales en la europalig y en lacopadelrey. estas cosas determina que su comportamiento no está acorde a ser parte tanto de la aficion como que esta dependa deél, haber sido arbitro le pudo dar másprovecho su capacidadtactica y conocimientodefutbol.