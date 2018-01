Al Khelaifi: "Neymar no se irá al Real Madrid a final de temporada"

27/01/2018 - 23:49

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, rechazó que Neymar vaya a dejar el club francés el próximo verano para poner rumbo al Real Madrid porque el brasileño está "muy contento" en la capital francesa tras salir del Barça el pasado verano en un traspaso récord en el fútbol (222 millones de euros).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"He visto a Neymar muy contento en el campo. Está feliz en París y su familia también", dijo el máximo responsable del PSG tras la victoria por 4-0 ante el Montpellier.

En este sentido, Al Khelaifi dijo que ya están precisamente pensando en el duelo de octavos ante los vigentes campeones de la 'Champions'. "Tenemos un gran partido contra el Real Madrid. y no sé si es un intento de desestabilizarnos, pero no pienso eso. Neymar no se irá al final de temporada", dijo en declaraciones a Canal +.

"Es solo un rumor. Eso no es verdad. Neymar se quiere quedar en París. Está contento con nosotros. Los españoles comenzaron con esto hace unos días antes de nuestro partido con el Real Madrid, pero no vamos a entrar en este juego. Se quedará con nosotros", sentenció.