Quique Sánchez Flores: "Tenemos que revisar qué pasa en la línea defensiva"

Leganés (Madrid), 28 ene (EFE).- Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol, se mostró crítico con el trabajo defensivo de su equipo tras la derrota por 3-2 ante el Leganés en el estadio de Butarque y afirmó que tratará de buscar soluciones.

"Hemos jugado contra un equipo muy intenso y muy físico, en eso hemos igualado. Pero estamos frustrados de que en más de un partido se repita que en nuestros mejores momentos, con el partido controlado, recibamos goles de la nada. Tenemos que revisar qué pasa en la línea defensiva, quién está jugando, qué tipo de personalidad tenemos. Y, sobre todo, encontrar los líderes que hagan que esa línea defensiva no solo no se mueva bien sino que interprete como tienen que interpretar", dijo.

"No he visto un rival dominador que nos haya metido atrás, que nos haya matado a pelotazos, que nos haya impedido hacer nuestro juego... En el segundo tiempo, estábamos más cerca del gol que ellos, pero nos quedamos fríos porque son goles en contra que con nosotros no van. No somos ese tipo de equipo. Cuidamos mucho los detalles y si repetimos errores nos los tendremos que mirar, revisar bien. Si tenemos que cambiar cosas las cambiaremos", añadió.

El entrenador no terminó ahí su reflexión en el paso por sala de prensa: "Necesitamos gente que lidere línea y las situaciones. Ahí necesitamos, estamos huérfanos porque no acabamos de encontrar la línea defensiva que nos dé confianza, seguridad y la sobriedad de la temporada pasada. Son muchos chicos jóvenes, pero hay un límite para cometer errores. Tenemos que repensar bastante bien".

"No jugamos un choque que tenga relación con el resultado en los últimos partidos. Pasó con el Sevilla, hoy con el Leganés... no estamos acostumbrados. Cuando jugamos un partido parecido al que imaginamos normalmente ganamos o empatamos. Ahora no, lo perdemos. Hay que ahondar más en lo particular que en lo general", completó.

Quique no cree que faltara intensidad: "En ningún momento. Sabíamos que era un partido muy físico y que nos iban a apretar. El equipo ha ido encontrando su sitio y no tengo la sensación de que ellos hayan corrido más. La sensación es otra. El equipo lucha y corre pero comete errores que antes no concedíamos. Eso nos hace más débiles".

Preguntado por cómo estaba Mario Hermoso después de anotar dos goles en su propia portería y otro en la del Leganés, explicó: "Supongo que estará mal, ha sido demasiado protagonista. Es joven y tiene que encajar este tipo de situaciones. No creo que haya sido el problema. El problema es que necesitamos la atención necesaria en los puestos necesarios para que tengamos la sensación de que tenemos los líderes que a veces pensamos que tenemos y no aparecen".