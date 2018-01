La gran 'rajada' de Quique Sánchez Flores contra los dirigentes del Espanyol por su incapacidad para fichar

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, se refirió a la posible marcha del centrocampista Javi Fuego al Villarreal y habló con pesimismo acerca de la opción de buscarle un recambio.

"No tenemos capacidad para reforzarnos, lo dije a principio de mercado. Esta respuesta la tendrá que dar el club, yo no voy a responder más por el club. Tenía que responder el club a estas situaciones. Hoy le echamos de menos. Es líder, es importante y en este tipo de partidos nos viene muy bien", declaró tras la derrota de su equipo por 3-2 ante el Leganés.

Además hizo mención a la visita que hará el presidente del club, aunque no espera que haya fichajes tras ella: "No sé cómo acabarán las cosas. Tengo la idea generalizada de que no tenemos opciones de hacer nada a cambio. Está bien que venga el presidente, le explicaremos la realidad del equipo y le diremos lo que pensamos".

"No hay casualidades. Cuando uno lleva treinta años en este negocio intuye que las cosas no serán fáciles. Si el Espanyol da lo que tiene y no da para más, tenemos que seguir hacia adelante sabiendo que las cosas no serán fáciles y que cualquier partido será complicado", finalizó.