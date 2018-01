Garitano: "Sabíamos de la importancia de este partido"

Leganés (Madrid), 28 ene (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, mostró su satisfacción después del triunfo de su equipo por 3-2 ante el Espanyol y declaró que ahora es ya el momento de centrarse en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Aquí pensamos en el día siguiente, en intentar llegar bien a cada partido. Vamos al día a día, sabíamos de la importancia de este partido. Hoy lo hemos sacado adelante. Y después de sacarlo adelante la cabeza está pensando en el siguiente, no miramos lo que pueda pasar en adelante", aseguró.

"Sé que tenemos veintiocho y que estamos a más once del descenso. Miro eso. Vamos a seguir mirando en el siguiente partido. Ahora la liga aparcada y seguiremos con el Sevilla. Cada partido nos lleva al otro y es la única forma de que podamos competir. Lo demás no me va a distraer nada", apuntó también.

Garitano no quiso hablar de injusticia en el triunfo de su equipo: "No hay justicias en el fútbol, no creo en eso. Son ciertos momentos que hay que aprovechar... No sé si es justo o no es justo. Cuando estás bien hay que intentar aprovecharlo y sacar todo lo que puedas. Estamos en ese momento. Nos ha venido bien. Para tener esa fortuna hay que tener acierto para sacar los partido adelante y hoy el Leganés ha tenido más que el Espanyol".

Además, se refirió a las declaraciones de Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol, en las que definía al Leganés como un conjunto que juega a aprovechar los fallos del rival: "Nosotros intentamos buscar dónde podemos hacer daño a los rivales. Si lo conseguimos así, bienvenido. Intentamos llevar los partidos para poder estar más cerca de ganar"

"Los rivales son buenos y tenemos que ser conscientes de la dificultad, ver dónde podemos igualar algunas situaciones y equilibrar. Y así vamos a seguir. A mí, no me molesta que digan eso del Leganés", añadió.

Preguntado por el rendimiento de todos los jugadores de su plantilla en todos los partidos, dijo: "Trabajamos con una idea, de una forma en la que hemos elegido estos jugadores, que tienen la capacidad para jugar a lo que queremos. A partir de ahí, intentamos equivocarnos poco, ver los estados de forma, diferentes situaciones... El equipo mantiene un equilibrio que para nosotros es importante en todos los partidos, sea en casa o fuera. Así vamos a seguir".

Pese a estar satisfecho con su plantilla, sigue considerando que necesitan un mediocentro: "Nos haría falta una situación ahí para poder equilibrarnos. Quedan tres días y lo intentaremos pero no suele ser fácil el mercado de diciembre. Hasta el último momento vamos a ver si podemos incorporarlo".

Por otro lado analizó el debut del canterano Jaime Sierra: "No es sencillo poder debutar en Primera en un partido empatado ante el Espanyol. Pero todo le ha ido bien. Viene entrenando con nosotros, poco a poco nos va conociendo. Me alegro mucho. Será un día importante para él. Que lo disfrute y siga trabajando".