La escalofriante entrada que sufrió Sané durante el Cardiff-Manchester City

El extremo alemán Leroy Sané ha sido uno de los grandes protagonistas del encuentro de la FA Cup entre Cardiff City y Manchester City disputado en el Cardiff City Stadium.

Sané, uno de los titulares de Guardiola, sufrió una escalofriante entrada de Joe Bennett a la altura de la tibia de la que se tuvo que retirar en el descanso del partido. El árbitro solo le mostró la tarjeta amarilla.

El argentino Kun Agüero entró por el alemán en el descanso de un partido en donde los de Guardiola ganaron sin problemas por 0-2 al Cardiff con goles del belga De Bruyne y del inglés Sterling.

El entrenador del City, Pep Guardiola, confirmó que Sané se ha lesionado, aunque no quiso pronunciarse sobre el tiempo de baja. "Sane estará fuera, no sé cuánto tiempo porque yo no soy un doctor", declaró el entrenador.

Al final del partido, la selección alemana de fútbol publicó un tuit en el que se quejó al Cardiff de la entrada de su jugador a Sané. "Hey Cardiff, solo para que lo sepas. Tenemos un torneo muy importante este verano. Por favor, no lesionéis a nuestros jugadores. Gracias".

Hey, @CardiffCityFC. Just letting you know, we have a really important tournament in the summer. Please don't hurt our players. Thanks, #DieMannschaft ???? #inSane