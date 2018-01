Cristiano Ronaldo comienza el proceso para quedarse en el Real Madrid... con condiciones

El delantero ha comenzado el camino para ampliar su contrato

Cristiano quiere ahora que sea el Real Madrid el que recoja el guante

Cristiano Ronaldo celebra un gol contra el Valencia en Mestalla. Imagen: Reuters

Cristiano Ronaldo vuelve a ser el de antes. Sus dobletes al Deportivo de la Coruña y al Valencia le han devuelto la confianza. Frente a los gallegos no lo celebró. Contra los che, sí. Fue el suyo un partido completo en Mestalla. Por fin. Hacía tiempo que no se le veía jugar como ante los de Marcelino. Una mejoría que no es fruto de la casualidad. Cristiano se siente más cómodo dentro y fuera del campo. Por eso ha comenzado el proceso para quedarse en el Real Madrid.

Así lo ha desvelado José Félix Díaz, redactor jefe y responsable de la información del Real Madrid del diario Marca. "Estos cambios que se están viendo en Cristiano Ronaldo son para abrir la puerta para quedarse", afirmó el periodista al respecto de los mensajes que ha lanzado el portugués en los últimos partidos y por los que el luso ha dejado claro que su deseo es continuar en el Real Madrid.

"Ahora se tiene que dar cuenta que tiene que aparcar sus asuntos personales [en referencia a sus problemas con Hacienda] y los está aparcando. Lo que se vio en Mestalla demuestra que lo está haciendo. Ha abierto la puerta para quedarse, sabe que no hay un sitio mejor y que el equipo le necesita. Le están llegando mensajes del club", insistió Díaz en referencia a los guiños que le pueda estar mandando el Real Madrid.

Guiños, por ahora, insuficientes. Edu Aguirre, responsable de la información del Real Madrid en El Chiringuito, insistió en que Cristiano ha abierto la puerta y quiere que el club responda con algo más que guiños.

"Sabe que la afición le quiere, pero quiere saber si el club le quiere y todavía no le ha llegado ningún gesto del club, no ha llegado nada de nada", insistió.