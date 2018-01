El Alavés se indigna por el arbitraje sufrido ante el Barcelona en el Camp Nou

"El árbitro era el de Mestalla. Ahora está en paz con el Barça", dijo Laguardia

Abelardo: "No estamos teniendo suerte con los arbitrajes"

Abelardo, serio, en el banquillo del Camp Nou, durante el Barça-Alavés. Imagen: EFE

Iglesias Villanueva no tuvo su día. El Barcelona - Alavés no fue su partido. Ganaron los locales y lo hicieron ayudados por los fallos del árbitro, que no vio un penalti por manos de Umtiti dentro del área o el fuera de juego de Alcácer en la jugada previa al tanto de Messi (golazo de falta). Por eso ayer los futbolistas del Alavés salieron enfadados, muy enfadados del Camp Nou.

El que más claro habló fue Víctor Laguardia. En zona mixta, fue duro. Rotundo. "Estaba lejos de las jugadas pero son muy claras. El árbitro es el mismo de Mestalla. Ya están en paz los dos, el Barça e Iglesias Villanueva", afirmó en referencia a que este colegiado fue el mismo que no vio un clarísimo gol de Messi. La bola entró casi medio metro dentro de la meta, pero ni él, ni su asistente lo dieron por válido.

Para Laguarida, el trencilla igualó lo de aquella noche. Este partido era el primero que pitaba al Barça desde lo de Mestalla.

El futbolista del Alavés tuvo tiempo incluso para quejarse de cómo Suárez protesta constantemente a los árbitros sin que ve si quiera un amarilla por sus comentarios y aspavientos. "Sabemos que tipo de jugador es Luis Suárez y las jugadas que provoca. Los árbitros deben conocerlo como conocen a otros. A él, le permiten más", comentó sin dudarlo.

Antes, apenas terminado el partido, en la 'flash interview' de Movistar Partidazo, John Guidetti, también fue crítico contra el arbitraje. "Tuvimos un penalti claro. Si juegas contra los mejores del mundo hay que tener suerte. He hablado con mis compañeros y es una mano muy clara. Para mí se necesita el videoarbitraje en España", insistió.

En la misma televisión se lamentó Abelardo. Lo hizo con un lenguaje menos agresivo, pero igualmente crítico. "No he visto la jugada, dicen que es penalti. No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales: contra el Leganés, en la Copa del Rey... No estamos teniendo suerte. Son humanos y se pueden equivocar, pero habría sido importantísimo sacar un punto", insistió el entrenador.