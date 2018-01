Rémy se entrena con el Getafe

Getafe (Madrid), 29 ene (EFE).- Loïc Rémy, nuevo futbolista del Getafe cedido por Las Palmas hasta final de temporada, se entrenó este lunes por primera vez junto al resto de sus compañeros en una sesión de trabajo en la que no estuvo Markel Bergara tras lesionarse ante el Sevilla.

La ausencia del centrocampista del Getafe fue la peor noticia de una jornada marcada por el empate (1-1) en el último instante frente al conjunto andaluz. Menos de 24 horas después del tanto de Ángel Rodríguez que dio un punto a su equipo, el Getafe volvió al trabajo para preparar el choque ante el Leganés.

Markel Bergara tuvo que retirarse en el minuto 39 del choque tras sufrir un golpe. Fue sustituido por Sergio Mora y sufre una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo que le obligaría a pasar por quirófano y a estar de dos a tres meses alejado de los terrenos de juego aproximadamente.

Fue la principal ausencia para el técnico José Bordalás, que sí pudo contar con su nuevo fichaje, Rémy, que trabajo con normalidad junto al resto de sus compañeros en una sesión de recuperación para los titulares que jugaron ante el Sevilla.

Rémy jugará cedido hasta final de curso y competirá por un puesto con Jorge Molina y con Ángel Rodríguez tras una salida convulsa de su anterior club, Las Palmas, donde tuvo un cruce de declaraciones con el técnico Paco Jémez.

El delantero francés acusó a su ex entrenador de haberle "tratado" como si fuera "un pedazo de mierda" por no haberle dicho cara a cara que no contaba con él y Jémez respondió con contundencia:

"Voy a dejar claro el tema de Remy. Si no se entera lo que digo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas. Remy es un mentiroso porque no cuenta la verdad", dijo en rueda de prensa.

Ahora, Rémy ha comenzado una nueva etapa en el Getafe y espera aumentar sus estadísticas anotadoras. Suma cinco goles en Liga y deberá ganarse el puesto para dejar en el banquillo a dos hombres de confianza de Bordalás: Jorge Molina y Ángel Rodríguez.