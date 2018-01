Piqué, retador: "No me arrepiento de lo del Espanyol de Cornellá; cuando vaya allí os daré titulares"

"Iremos allí, jugaremos y luego ya en zona mixta te daré titulares si quieres"

"Si no hubiera renovado, hubiera cumplido el contrato y lo hubiera dejado"

Gerard Piqué ha renovado con el Barça. Hoy, en el acto en el que se hacía público el acuerdo (será culé hasta 2022) ha reincidido a preguntas de los periodistas en su rivalidad con el Espanyol e incluso se ha mostrado retador a la hora de afirmar que no se arrepiente de calificarlo como el Espanyol de Cornellá, en lugar de el Espanyol de Barcelona.

"No me arrepiento de lo que dije, pero no toca hablar de eso hoy. El fin de semana iremos allí, jugaremos y luego ya en zona mixta te daré titulares si quieres", dijo al periodista que le cuestionó por este asunto.

"La relación [con el Espanyol] es como se da. Este año no me habréis oído hablar del Madrid. Hay veces que estás más metido en polémica", insistió antes de repetir que lo del Espanyol de Cornellá era algo solo para picar.

"Este fin de semana la Penya jugó en el Palau y se decía Joventut de Barcelona. Y el Espanyol juega en Cornellá", se justificó.

El Espanyol denunció la semana pasada ante Antiviolencia estas palabras y las de Busquets, de tono parecido a las del central. También denunció los cánticos contra el Espanyol del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Además de estas declaraciones, Piqué ha manifestado su lealtad casi inquebrantable hacia el Barça. Dice el central que, de no haber renovado, habría dejado el club y el fútbol.

"Si no hubiera renovado, hubiera cumplido el contrato y lo hubiera dejado. Es lo que hubiera hecho en otro club", insistió.