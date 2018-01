El callejón sin salida del Real Madrid con Neymar: necesita su rebelión en el PSG para ficharle este verano

El club blanco tiene poco margen de maniobra respecto al PSG

Necesitaría que el '10' forzase a los galos a negociar su salida

Neymar, en un partido con el PSG. Imagen: Reuters.

El fichaje de Neymar por el Real Madrid es de complicada ejecución. El club blanco lo sabía desde el principio, incluso cuando cambió de estrategia y pasó de quererlo para dentro de dos años a desear su llegada en verano. La postura, por otra parte lógica, del PSG, le ha obligado a depender del jugador.

Tal y como informa As, el Real Madrid necesita que el de Mogi des Cruzes se declare en rebeldía para forzar una salida en contra del criterio de un PSG que, en boca de su presidente, se ha negado a dejarle marchar. Nasser Al Khelaifi lo dejaba claro este pasado fin de semana: "Tenemos un gran partido contra el Real Madrid y no sé si es un intento de desestabilizarnos, pero no pienso eso. Neymar no se irá al final de temporada (...) Se quedará con nosotros".

Así, el Real Madrid está abocado a conseguir que el club parisino quiera negociar. Para ello, y dado que en Francia no hay cláusulas de rescisión (sí se ha especulado con una cláusula en el contrato del jugador para dejarle marchar), el jugador debería presionar hasta llevar a la entidad gala a una negociación a regañadientes. Con el Barcelona no lo consiguió, pero el PSG sí pudo pagar su cláusula en esa ocasión, 222 millones de euros que han pasado a la historia del fútbol como el fichaje más caro...por el momento.

Porque, en caso de llegar a ese punto, el Real Madrid deberá superar, con toda probabilidad, esa cantidad sería superada. El PSG contaría con una posición de superioridad y pediría una cifra astronómica. El conjunto blanco cree que no saldrá por menos de 300 millones de euros.

Tan solo una cosa salvaría al Real Madrid de una larga, costosa y dura negociación: que el PSG ganase este curso la Champions. Así lo aseguró la pasada semana el medio Goal, que mencionó un pacto del club con Neymar para dejarle salir si la escuadra del Parque de los Príncipes obtiene su primera 'Orejona'.