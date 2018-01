Coquelin: "Es una semifinal de Copa y queremos estar a la altura"

30/01/2018 - 13:54

El jugador del Valencia CF Francis Coquelin es optimista de cara a conseguir un buen resultado en el Camp Nou en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey para poder ir a Mestalla con cierta tranquilidad y disponer de un ambiente "increíble y muy caliente" ante sus aficionados que les ayude a buscar la final y por lo menos "estar a la altura".

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

"El FC Barcelona es un equipo muy bueno. Estamos concentrados en el siguiente partido, es una semifinal de la Copa del Rey, algo de gran escala para el club y aficionados, por lo que queremos estar a la altura", aseguró en una entrevista para 'VCFplay' recogida por Europa Press.

Así, apuesta por darlo todo en el Camp Nou para lograr ir a casa con garantías. "Queremos sacar un buen resultado en la ida para tener la vuelta en casa en Mestalla con un ambiente increíble, muy caliente. Ojalá sea así y podamos lograrlo", deseó.

El galo reconoció, no obstante, que el partido de este jueves en Barcelona será "difícil". "Sabemos que jugar contra el FC Barcelona nunca es fácil, pero son las semifinales y por supuesto queremos ganar", aseguró.

Además, Coquelin ya disputó un partido con el Arsenal en el Camp Nou, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2015/16, que terminó 3-1 y con la eliminación de los 'gunners'. "Es un campo dificilísimo. Vamos a enfrentarnos a algunos de los mejores jugadores del mundo, pero también tenemos muy buen equipo. Tenemos la oportunidad de jugar una final y vamos a luchar por ello", reiteró.

Por otro lado, el valencianista recalcó que la da igual jugar de mediocentro o de defensa. "Lo más importante para nosotros es volver a ganar, no me importa la posición en que juegue. Si el entrenador me necesita en la defensa jugaré por detrás, si me quiere por el centro jugaré ahí. Estoy aquí para jugar el máximo número de partidos posibles y ayudar al equipo desde cualquier posición", se sinceró.