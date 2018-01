Montella: "El Leganés ha demostrado confianza, temperamento y calidad"

30/01/2018 - 15:52

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha vaticinado "una eliminatoria abierta" frente al Leganés en semifinales de la Copa del Rey y ha alabado al equipo madrileño porque ha "demostrado confianza, temperamento y calidad" durante el torneo, sobre todo con la eliminación del Real Madrid.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"El club, el entrenador... Todos debemos pensar en lo de mañana. Lo preparamos mentalmente porque es algo muy importante. El Leganés es un equipo que alterna los aspectos tácticos durante los partidos, que ha crecido mucho con un entrenador desde hace tiempo y que es compacto y peligroso", avisó Montella ante la prensa.

Por todo ella, considera que afrontan "una eliminatoria que está abierta". "Se juegan 180 minutos y ellos son un grandísimo equipo que fue capaz de ganar en el Bernabéu. Han demostrado confianza, temperamento y calidad", dijo sobre el Leganés, que conquistó el Santiago Bernabéu la semana pasada.

El italiano reconoció que "las sensaciones" del domingo fueron "complicadas" tras ceder un polémico empate ante el Getafe (1-1), ya que pudo haber falta en el gol de su rival. "Dormimos mal, pero también lo analizamos todo. Eso nos dará fuerza para tomar más confianza. Sobre la acción, todo el mundo puede cometer un error. Quizás ha sido falta, pero también nosotros debemos cerrar los partidos antes cuando tenemos la ocasión", reprendió.

Respecto al mercado de fichajes, que está a punto de cerrar, Montella no quiso dar por cerrado ningún acuerdo. "Una vez en la Fiorentina tuvimos un jugador que llegó a la ciudad y al final no firmó. Prefiero no comentar hasta que no les vea entrenando aquí en la ciudad deportiva", advirtió sobre posibles contrataciones.

Además, no ocultó que Sandro Ramírez es "un jugador interesante" y zanjó la polémica sobre el mexicano Miguel Layún, que se decantó por el Sevilla en lugar del Betis. "Cualquier jugador, si puede elegir, lo haría por el Sevilla ya que le da la oportunidad de jugar en Europa", subrayó.